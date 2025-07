Alessandra Rojo de la Vega ordena retirar escultura del Che Guevara y Fidel Castro en la Cuauhtémoc

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ordenó el retiro de una emblemática escultura del Che Guevara y Fidel Castro en la Ciudad de México (CDMX), lo cual generó un debate sobre el espacio público, la memoria histórica y las ideologías en la capital.

“Hoy quitamos las esculturas del ‘Che’ Guevara y Fidel Castro por tres razones muy simples y muy claras. Punto número uno, nunca hubo un procedimiento completo para colocarlas”, expresó la alcaldesa en un video publicado en su cuenta de X. Además, aseguró que en los archivos de la alcaldía no existe un papel que autorice su instalación.

Ni el Che ni Fidel pidieron autorización para instalarse en Cuba… y tampoco en la Tabacalera.



Pero aquí 𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐲.

Cuauhtémoc Libre🫡 pic.twitter.com/0Iyi7lDPWJ — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 17, 2025

La historia detrás de la escultura del Che Guevara y Fidel Castro en Cuauhtémoc

La estatua Che Guevara y Fidel Castro, llamada “Encuentro”, fue instalada hace varios años como parte de un proyecto que buscaba conmemorar la relación histórica entre México y Cuba, así como la influencia de los movimientos sociales latinoamericanos. Ubicada estratégicamente en un punto de la alcaldía, la escultura se convirtió en un referente para algunos y un punto de discordia para otros, dependiendo de la postura ideológica. Asimismo, era una representación de la primera vez que se reunieron en 1955 en la colonia Tabacalera.

A lo largo de su existencia, la obra escultórica Che Guevara y Fidel Castro ha sido objeto de vandalismo en diversas ocasiones y ha generado manifestaciones tanto a favor como en contra de su permanencia. Para sus defensores, representa un símbolo de resistencia y lucha contra el imperialismo; para sus detractores, encarna regímenes totalitarios y violaciones a los derechos humanos. Esta dualidad es precisamente lo que ha alimentado la tensión en torno a su presencia en un espacio público.

Fue inaugurada por el entonces jefe de la demarcación, Ricardo Monreal, en diciembre de 2017.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el retiro de la escultura “Encuentro” de la Cuauhtémoc?

Durante su conferencia mañanera de este jueves 17 de julio, la presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió que la alcaldía Cuauhtémoc entregue la escultura “Encuentro” por considerar que no tenían los permisos correspondientes. Dijo que se podrá o no estar de acuerdo con la ideología que representa la estatua, pero que esta podría ser colocada en cualquier otro lugar.

“¿Por qué no la entrega y la ponemos en otro lado??… por qué habla por sí, solo el argumento… aunque ella dijo que fue por otras razones… ¿Pero si tiene cuantos años eso ahí?… primero está mal, pues, pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos con la jefa de Gobierno, porque es un monumento histórico más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje que tiene que ver con México. Van a decir que fue porque nosotros retiramos la estatua de colón… se restauró y se colocó en otro sitio y ahí se puso”, dijo.