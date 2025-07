“Es un exceso": Claudia Sheinbaum rechaza castigo a ciudadana por comentarios a diputada Diana Karina Barreras

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia mañanera de este jueves 17 de julio sobre el caso de la diputada Diana Karina Barreras, que denunció a la ciudadana Karla María Estrella tras no gustarle que le señalara la influencia que tuvo su esposo Sergio Gutiérrez Luna en su cargo, y el Tribunal Electoral resolvió que tendría que disculparse públicamente con ella por 30 días.

“Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia, entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del Tribunal de decir ‘no hubo fundamento, es bueno que se haga una disculpa pública’ y se hace una disculpa pública. Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio Tribunal con sus criterios, pero para todas y todos, el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso”, señaló la presidenta.

*Información en desarrollo