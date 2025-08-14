La altura de Periférico en la que estará el nuevo autotrén que conectará a Guadalajara para el Mundial 2026

El entusiasmo por el Mundial 2026 no deja de crecer y con él, los proyectos de infraestructura que prometen transformar a Guadalajara. Uno de los más emocionantes es el autotrén eléctrico que conectará el Periférico con el Estadio Guadalajara, conocido como el Estadio Akron. Este innovador sistema de transporte elevado busca resolver los desafíos de movilidad en la zona y garantizar un acceso fluido para miles de aficionados.

¿En dónde estará la estación del autotrén en el Periférico de Guadalajara?

Aunque la cifra exacta de la altura del viaducto no ha sido detallada en los documentos oficiales, se confirma que el nuevo autotrén será un sistema elevado que circulará sobre columnas estratégicamente ubicadas. La altura se ha diseñado para no interferir con los carriles vehiculares del Periférico, ciclovías, banquetas o el arbolado urbano, asegurando una integración armoniosa con la infraestructura existente.

La estructura elevada permitirá un flujo de tráfico ininterrumpido en la parte inferior, optimizando así la movilidad en Guadalajara.

¿Cuándo abrirá el nuevo autotrén de Guadalajara?

El nuevo autotrén de Guadalajara para el Mundial 2026 tiene programado iniciar operaciones oficiales el 8 de mayo de 2026. Las obras civiles comenzaron el 26 de agosto de 2025, y las pruebas piloto están planificadas para comenzar el 9 de abril de 2026, funcionando durante aproximadamente un mes antes de la inauguración oficial.

La inauguración oficial se realizará un mes antes del primer partido del Mundial en el Estadio Guadalajara (Akron), el cual está previsto para junio de 2026.

Ruta y tiempo de traslado en el autotrén al estadio Akron

Este proyecto de transporte clave recorrerá aproximadamente 900 metros sobre un viaducto elevado en el camellón central del Circuito JVC. Contará con dos estaciones estratégicas:



Una en el acceso del Peribús , cerca de la Ciudad Judicial.

, cerca de la Ciudad Judicial. Otra en el estacionamiento del Estadio Akron.

La construcción de este viaducto requiere de un derecho de vía elevada de 4.6 metros de ancho para la colocación de las columnas de soporte. Se estima la instalación de unas 50 columnas, las cuales serán la base para este moderno sistema de transporte.