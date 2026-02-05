A un año sin Mateo: menor que desapareció tras salir de la escuela en León, Guanajuato

Se cumple un año de uno de los casos que más conmocionó a Guanajuato, luego de que aquel 4 de febrero de 2025 se reportara la desaparición de Mateo Santiago Ramírez , un niño de apenas 12 años que regresaba de la escuela.

Días después fue encontrado, aunque no de la manera en que se hubiera querido. Pero a 12 meses de su asesinato, el presunto culpable sigue sin una sentencia.

@aztecanoticias #AztecaNoticias #noticias #Guanajuato ♬ sonido original - Azteca Noticias #AhoraMás | Le arrebataron la oportunidad de vivir una larga vida... Un joven de tan solo 12 años de edad llamado Mateo fue víctima de abus0 y posteriormente as3sinado por un doctor que intentó quitarse la vida cuando fue detenido. El menor fue abordado por el crim1nal tras salir de su secundaria ubicada en León, Guanajuato, sin embargo no logró volver a su hogar; el perpetrador continúa sin recibir sentencia. Una nota de Verónica Carrera en #CrímenesPerversos

Justicia para Mateo: a un año de su asesinato en León, Guanajuato

Mateo salió rumbo a la escuela secundaria técnica 39, como cualquier otro día. Pero esa tarde ya no regresó. Al notar que el niño no estaba en casa, su familia reportó la desaparición y las autoridades activaron de inmediato la Alerta Amber para agilizar su búsqueda.

Durante los primeros días, familiares, vecinos y ciudadanos se unieron para difundir su fotografía y exigir respuestas, pero nada había dado resultado.

Los primeros análisis de cámaras de seguridad permitieron saber que Mateo fue visto caminando cerca de un consultorio ubicado sobre la Avenida Manuel de Austria, en León.

Dicho lugar pertenecía al médico Christian Augusto Jafet “N”, quien se negó a entregar las grabaciones del consultorio, lo que encendió las primeras sospechas.

🚨 ¡DETENIDO CHRISTIAN AUGUSTO JAFET “N” POR EL CRIMEN EN AGRAVIO DE M.S.M.R! 🚨



La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha logrado la aprehensión de CHRISTIAN AUGUSTO JAFET “N” por su participación en el crimen que ha conmocionado a la comunidad.



Gracias a la… pic.twitter.com/ur7ydJsoWY — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) February 11, 2025

Localizan cuerpo de Mateo Santiago

Para ese momento, las sospechas sobre Christian Augusto Jafet “N” eran irrefutables, por lo que las autoridades se trasladaron al establecimiento para llevarlo a interrogar.

Al ver a los policías, el presunto responsable intentó suicidarse, pero logró ser estabilizado. Fue entonces cuando confesó dónde había abandonado el cuerpo del menor.

Días después, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que Mateo Santiago fue localizado sin vida en un terreno entre León y Lagos de Moreno, Jalisco.

Días más tarde, Jafet fue puesto a disposición de un juez y, el 17 de febrero, fue vinculado a proceso por la desaparición y homicidio del niño de 12 años, iniciando así formalmente el camino hacia la justicia.

¿Qué pasó con el presunto asesino de Mateo?

Se prevé que el juicio oral de Christian Augusto "N" se lleve a cabo el próximo lunes 9 de febrero, donde se determinará su situación legal conforme avancen las audiencias.

La Fiscalía aseguró que se seguirá trabajando con el compromiso de que el caso no quede impune, pero la familia solo pide que Mateo reciba justicia y que su nombre no sea olvidado.