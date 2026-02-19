Dejó a sus hijos en un taxi por dos horas: policía de Miami arresta a una mujer por abandono infantil

Un grave caso de presunto abandono infantil es investigado por el Departamento de la Policía de Miami, luego de que una mujer fuera arrestada tras dejar a sus hijos de 3 y 4 años dentro de un taxi de aplicación durante aproximadamente dos horas. El incidente ha generado fuerte preocupación por los riesgos a los que estuvieron expuestos los menores.

De acuerdo con el reporte policial, fue el conductor del vehículo quien alertó a las autoridades después de que la mujer descendiera del automóvil con el argumento de que regresaría en pocos minutos, algo que nunca ocurrió; después de varios intentos fallidos por contactarla vía telefónica, el chofer decidió llamar al 911.

¿Cómo fueron localizados los menores dentro del taxi en Miami?

Al llegar al sitio, agentes de la policía encontraron a los dos niños solos en el asiento trasero, visiblemente confundidos. Imágenes de cámaras corporales difundidas por las autoridades muestran a los oficiales hablando con los menores, brindándoles agua y calmándolos, mientras otros agentes realizaban un operativo de búsqueda en la zona.

El vehículo permanecía estacionado cerca de un establecimiento comercial en la ciudad de Miami, lo que permitió una intervención rápida antes de que la situación escalara a consecuencias más graves.

Detención de la madre y antecedentes del caso de presunto abandono infantil

Horas después, la mujer fue localizada e identificada como Emily Sabogal, quien fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades. Según la policía de Miami, la sospechosa había estado consumiendo alcohol en un local cercano antes de abandonar a los menores dentro del vehículo.

Las autoridades indicaron que este tipo de conducta podría derivar en cargos por negligencia o abandono infantil, delitos considerados graves bajo la legislación del estado de Florida, especialmente cuando involucran a niños de corta edad.

Investigación en curso y llamado a la comunidad

El caso continúa bajo investigación mientras servicios de protección infantil evalúan la situación legal y el bienestar de los menores. La policía reiteró que cualquier ciudadano puede denunciar situaciones de riesgo para niños, subrayando que una llamada a tiempo puede evitar tragedias.

Dejar a menores sin supervisión, incluso por periodos cortos, puede poner su vida en peligro; ¿crees que las plataformas de transporte y las autoridades deberían reforzar protocolos para prevenir casos similares?

