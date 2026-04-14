Arrestan a inmigrantes mexicanos y los acusan de vender “armas fantasma” para el Cártel de Sinaloa

Cuatro hombres, miembros de una familia mexicana, fueron detenidos en Estados Unidos al descubrirse que tenían una posible particiáción con el Cártel de Sinaloa, organización criminal que estuvo liderada por Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente condenado a cadena perpetua en ese país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que tres de los detenidos son inmigrantes de México, quienes están acusados ​​de 29 cargos, sin embargo, aún falta otro sujeto por ser detenido y las autoridades trabajan en la búsqueda de para arrestarlo.

¿De qué acusaron a mexicanos investigados por nexos con el Cártel de Sinaloa?

Una acusación formal de un gran jurado federal señala que traficaban fentanilo, cantidades de metanfetamina de una libra y armas de fuego, incluidas las llamadas "armas fantasma" que carecen de números de serie.

Los acusados ​​fueron arrestados hoy y se espera que comparezcan ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles para su lectura de cargos.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos por nexos con el Cártel de Sinaloa?

Los mexicanos detenidos por agentes de seguridad de Estados Unidos fueron identificados como:



José Luis Salazar Cruz, 44 años, alias “Oso”, de Lancaster (se encontraba de manera ilegal)



Alfonso Salazar, de 46 años, alias “Pirata”, de Lancaster (se encontraba de manera ilegal)



Jorge Humberto Salazar, 43, alias “Sharky”, de Hesperia (se encontraba de manera ilegal)



José Manuel Salazar, de 22 años, alias “Lil Oso”, de Lancaster

José Luis Salazar Cruz, Alfonso Salazar y Jorge Humberto Salazar son hermanos, mientras que José Manuel Salazar es hijo de José Luis Salazar Cruz.

Desde diciembre de 2024 hasta julio de 2025, Salazar Cruz y los demás acusados vendieron ilegalmente armas de fuego, entre ellas una pistola Glock calibre .45, un dispositivo destructivo tipo barredora de calles y un rifle estilo AR de fabricación privada sin número de serie.

Buscan a otro hombre ligado al Cártel de Sinaloa

A pesar de la detención de estos cinco sujetos, las autoridades continúan buscando al coacusado José Ángel López Paniagua, de 23 años, de Littlerock.

Los cinco acusados ​​están imputados por un cargo de conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, un cargo de conspiración para dedicarse al negocio de la venta de armas de fuego sin licencia y un cargo de dedicarse al negocio de la venta de armas de fuego sin licencia.