Calles cerradas y alternativas viales por la Pasión de Cristo 2026 en Iztapalapa

La Ciudad de México está lista para Semana Santa 2026, pues se llevará a cabo la 183ª Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una tradición que recorre los Ocho Barrios hasta la cima del Cerro de la Estrella en Iztapalapa.

Debido a la magnitud de este histórico acontecimiento religioso y comunitario, se han programado cierres viales estratégicos para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes. Si tienes planeado circular por la zona, aquí te presentamos el calendario de restricciones y las vías que te ayudarán a evitar el congestionamiento.

Horarios y calles cerradas en Iztapalapa por el Viacrucis 2026

Jueves Santo: Recorrido de los Ocho Barrios (2 de abril)

Las actividades de la primera jornada darán inicio a las 14:00 horas y se espera que concluyan alrededor de las 23:30 horas. El operativo contará con mil 315 elementos y el apoyo aéreo de tres helicópteros.

Calles con cierres y presencia policial:



Aztecas y 5 de Mayo.

Avenida Toltecas y Callejón General Anaya.

Calle General Anaya e Ignacio Comonfort.

Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Luis Hidalgo Monroy.

Calle Concepción Álvarez y Vicente Guerrero.

Artemio Alpízar Ruz, Allende y Ayuntamiento.

Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc, Estrella y Camino al Cerro de la Estrella.

Mañana habrá cierre de vialidades por la representación de Jueves Santo.



Consulta la ruta, toma precauciones y considera que habrá accesos controlados para residentes, así como tramos peatonales.



A lo largo del recorrido encontrarás puestos médicos y puntos de hidratación para… pic.twitter.com/FkgoFaTbut — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 1, 2026

Viernes Santo: El Viacrucis (3 de abril)

Este es el día de mayor afluencia. Alrededor de las 13:00 horas iniciará el recorrido del Viacrucis hacia el Cerro de la Estrella. Debido a la magnitud, la SSC desplegará a 3 mil 281 efectivos, apoyados por 139 vehículos, 56 semovientes (caballería) y tres helicópteros Cóndores.

Ruta del recorrido (Cierres totales):

El despliegue reforzará la vigilancia en: Aztecas, 5 de Mayo, Toltecas, Cobos, General Anaya, Comonfort, Ayuntamiento, Luis Hidalgo Monroy, Concepción Álvarez, Vicente Guerrero, Artemio Alpízar, Allende, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Estrella y el acceso principal al Cerro de la Estrella.

Sábado de Gloria: Cierre en la Macroplaza (4 de abril)

Para el cierre de las actividades en la Macroplaza Cuitláhuac, la vigilancia se mantendrá con 647 oficiales. Las actividades iniciarán a las 19:30 horas y se prevé que culminen a las 22:00 horas.

Horarios críticos en Calzada Ermita Iztapalapa

La Calzada Ermita Iztapalapa es la vía más afectada. Si tu ruta habitual incluye esta avenida, toma nota de los cierres totales:

Día Inicio del Cierre Fin del Cierre Jueves Santo 12:00 hrs 01:00 hrs (Viernes) Viernes Santo 06:00 hrs 18:00 hrs

Rutas alternas: ¿Cómo evitar el tráfico en el oriente?

Para quienes necesitan desplazarse hacia el sur o el oriente de la Ciudad de México sin ingresar al perímetro de la representación, las autoridades sugieren utilizar las siguientes vialidades:



Eje 5 Sur y Eje 4 Sur .

y . Anillo Periférico .

. Avenida Tláhuac .

. Eje 3 Oriente y Eje 5 Sur Leyes de Reforma .

y . Año de Juárez y Avenida Taxqueña .

y . Calzada de Tlalpan y Avenida Andrés Molina Enríquez .

y . Plutarco Elías Calles.

Operativo vial en "La Nueva Viga" por Semana Santa 2026

Con motivo de la #SemanaSanta2026, del 26 de marzo al 9 de abril, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo de vialidad en el Mercado de mariscos "La Nueva Viga", en la alcaldía Iztapalapa, para evitar el estacionamiento prohibido o en doble fila.

#MercadosSeguros l Con motivo de la #SemanaSanta2026, del 26 de marzo al 9 de abril, personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito implementará un dispositivo de vialidad en el Mercado de mariscos "La Nueva Viga", en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, para evitar el… pic.twitter.com/tqlxSQkzQ0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 1, 2026

Si deseas evitar este punto de alta congregación comercial, te ofrecemos las siguientes alternativas viales:

