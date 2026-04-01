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Calles cerradas y alternativas viales por la Pasión de Cristo 2026 en Iztapalapa

¿Vas a Iztapalapa o cruzas por el oriente de la CDMX este fin de Semana Santa? Conoce los cierres viales y las rutas alternas por la 183 Representación de la Pasión de Cristo este 2026.

Cierres viales en Iztapalapa por la Pasión de Cristo 2026: Rutas y horarios
Cierres viales en Iztapalapa por la Pasión de Cristo 2026: Rutas y horarios | Foto: Gobierno de CDMX

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

La Ciudad de México está lista para Semana Santa 2026, pues se llevará a cabo la 183ª Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una tradición que recorre los Ocho Barrios hasta la cima del Cerro de la Estrella en Iztapalapa.

Debido a la magnitud de este histórico acontecimiento religioso y comunitario, se han programado cierres viales estratégicos para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes. Si tienes planeado circular por la zona, aquí te presentamos el calendario de restricciones y las vías que te ayudarán a evitar el congestionamiento.

Horarios y calles cerradas en Iztapalapa por el Viacrucis 2026

Jueves Santo: Recorrido de los Ocho Barrios (2 de abril)

Las actividades de la primera jornada darán inicio a las 14:00 horas y se espera que concluyan alrededor de las 23:30 horas. El operativo contará con mil 315 elementos y el apoyo aéreo de tres helicópteros.

Calles con cierres y presencia policial:

  • Aztecas y 5 de Mayo.
  • Avenida Toltecas y Callejón General Anaya.
  • Calle General Anaya e Ignacio Comonfort.
  • Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Luis Hidalgo Monroy.
  • Calle Concepción Álvarez y Vicente Guerrero.
  • Artemio Alpízar Ruz, Allende y Ayuntamiento.
  • Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc, Estrella y Camino al Cerro de la Estrella.

Viernes Santo: El Viacrucis (3 de abril)

Este es el día de mayor afluencia. Alrededor de las 13:00 horas iniciará el recorrido del Viacrucis hacia el Cerro de la Estrella. Debido a la magnitud, la SSC desplegará a 3 mil 281 efectivos, apoyados por 139 vehículos, 56 semovientes (caballería) y tres helicópteros Cóndores.

Ruta del recorrido (Cierres totales):

El despliegue reforzará la vigilancia en: Aztecas, 5 de Mayo, Toltecas, Cobos, General Anaya, Comonfort, Ayuntamiento, Luis Hidalgo Monroy, Concepción Álvarez, Vicente Guerrero, Artemio Alpízar, Allende, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Estrella y el acceso principal al Cerro de la Estrella.

Sábado de Gloria: Cierre en la Macroplaza (4 de abril)

Para el cierre de las actividades en la Macroplaza Cuitláhuac, la vigilancia se mantendrá con 647 oficiales. Las actividades iniciarán a las 19:30 horas y se prevé que culminen a las 22:00 horas.

Horarios críticos en Calzada Ermita Iztapalapa

La Calzada Ermita Iztapalapa es la vía más afectada. Si tu ruta habitual incluye esta avenida, toma nota de los cierres totales:

DíaInicio del CierreFin del Cierre
Jueves Santo12:00 hrs01:00 hrs (Viernes)
Viernes Santo06:00 hrs18:00 hrs

Rutas alternas: ¿Cómo evitar el tráfico en el oriente?

Para quienes necesitan desplazarse hacia el sur o el oriente de la Ciudad de México sin ingresar al perímetro de la representación, las autoridades sugieren utilizar las siguientes vialidades:

  • Eje 5 Sur y Eje 4 Sur.
  • Anillo Periférico.
  • Avenida Tláhuac.
  • Eje 3 Oriente y Eje 5 Sur Leyes de Reforma.
  • Año de Juárez y Avenida Taxqueña.
  • Calzada de Tlalpan y Avenida Andrés Molina Enríquez.
  • Plutarco Elías Calles.

Operativo vial en "La Nueva Viga" por Semana Santa 2026

Con motivo de la #SemanaSanta2026, del 26 de marzo al 9 de abril, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo de vialidad en el Mercado de mariscos "La Nueva Viga", en la alcaldía Iztapalapa, para evitar el estacionamiento prohibido o en doble fila.

Si deseas evitar este punto de alta congregación comercial, te ofrecemos las siguientes alternativas viales:

  • Anillo Periférico.
  • Eje 5 Oriente (Javier Rojo Gómez).
  • Canal de Río Churubusco.
  • Circuito Interior.
  • Canal de Tezontle.
  • Leyes de Reforma.
  • Calzada Ermita Iztapalapa (en tramos no afectados por la representación).

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