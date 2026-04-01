Calles cerradas y alternativas viales por la Pasión de Cristo 2026 en Iztapalapa
¿Vas a Iztapalapa o cruzas por el oriente de la CDMX este fin de Semana Santa? Conoce los cierres viales y las rutas alternas por la 183 Representación de la Pasión de Cristo este 2026.
La Ciudad de México está lista para Semana Santa 2026, pues se llevará a cabo la 183ª Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una tradición que recorre los Ocho Barrios hasta la cima del Cerro de la Estrella en Iztapalapa.
Debido a la magnitud de este histórico acontecimiento religioso y comunitario, se han programado cierres viales estratégicos para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes. Si tienes planeado circular por la zona, aquí te presentamos el calendario de restricciones y las vías que te ayudarán a evitar el congestionamiento.
Horarios y calles cerradas en Iztapalapa por el Viacrucis 2026
Jueves Santo: Recorrido de los Ocho Barrios (2 de abril)
Las actividades de la primera jornada darán inicio a las 14:00 horas y se espera que concluyan alrededor de las 23:30 horas. El operativo contará con mil 315 elementos y el apoyo aéreo de tres helicópteros.
Calles con cierres y presencia policial:
- Aztecas y 5 de Mayo.
- Avenida Toltecas y Callejón General Anaya.
- Calle General Anaya e Ignacio Comonfort.
- Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Luis Hidalgo Monroy.
- Calle Concepción Álvarez y Vicente Guerrero.
- Artemio Alpízar Ruz, Allende y Ayuntamiento.
- Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc, Estrella y Camino al Cerro de la Estrella.
Mañana habrá cierre de vialidades por la representación de Jueves Santo.— Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) April 1, 2026
Consulta la ruta, toma precauciones y considera que habrá accesos controlados para residentes, así como tramos peatonales.
A lo largo del recorrido encontrarás puestos médicos y puntos de hidratación para… pic.twitter.com/FkgoFaTbut
Viernes Santo: El Viacrucis (3 de abril)
Este es el día de mayor afluencia. Alrededor de las 13:00 horas iniciará el recorrido del Viacrucis hacia el Cerro de la Estrella. Debido a la magnitud, la SSC desplegará a 3 mil 281 efectivos, apoyados por 139 vehículos, 56 semovientes (caballería) y tres helicópteros Cóndores.
Ruta del recorrido (Cierres totales):
El despliegue reforzará la vigilancia en: Aztecas, 5 de Mayo, Toltecas, Cobos, General Anaya, Comonfort, Ayuntamiento, Luis Hidalgo Monroy, Concepción Álvarez, Vicente Guerrero, Artemio Alpízar, Allende, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Estrella y el acceso principal al Cerro de la Estrella.
Sábado de Gloria: Cierre en la Macroplaza (4 de abril)
Para el cierre de las actividades en la Macroplaza Cuitláhuac, la vigilancia se mantendrá con 647 oficiales. Las actividades iniciarán a las 19:30 horas y se prevé que culminen a las 22:00 horas.
Horarios críticos en Calzada Ermita Iztapalapa
La Calzada Ermita Iztapalapa es la vía más afectada. Si tu ruta habitual incluye esta avenida, toma nota de los cierres totales:
|Día
|Inicio del Cierre
|Fin del Cierre
|Jueves Santo
|12:00 hrs
|01:00 hrs (Viernes)
|Viernes Santo
|06:00 hrs
|18:00 hrs
Rutas alternas: ¿Cómo evitar el tráfico en el oriente?
Para quienes necesitan desplazarse hacia el sur o el oriente de la Ciudad de México sin ingresar al perímetro de la representación, las autoridades sugieren utilizar las siguientes vialidades:
- Eje 5 Sur y Eje 4 Sur.
- Anillo Periférico.
- Avenida Tláhuac.
- Eje 3 Oriente y Eje 5 Sur Leyes de Reforma.
- Año de Juárez y Avenida Taxqueña.
- Calzada de Tlalpan y Avenida Andrés Molina Enríquez.
- Plutarco Elías Calles.
Operativo vial en "La Nueva Viga" por Semana Santa 2026
Con motivo de la #SemanaSanta2026, del 26 de marzo al 9 de abril, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo de vialidad en el Mercado de mariscos "La Nueva Viga", en la alcaldía Iztapalapa, para evitar el estacionamiento prohibido o en doble fila.
#MercadosSeguros l Con motivo de la #SemanaSanta2026, del 26 de marzo al 9 de abril, personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito implementará un dispositivo de vialidad en el Mercado de mariscos "La Nueva Viga", en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, para evitar el… pic.twitter.com/tqlxSQkzQ0— SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 1, 2026
Si deseas evitar este punto de alta congregación comercial, te ofrecemos las siguientes alternativas viales:
- Anillo Periférico.
- Eje 5 Oriente (Javier Rojo Gómez).
- Canal de Río Churubusco.
- Circuito Interior.
- Canal de Tezontle.
- Leyes de Reforma.
- Calzada Ermita Iztapalapa (en tramos no afectados por la representación).