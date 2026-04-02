Línea 3 LENTA; así el servicio del Metro CDMX hoy jueves Santo 2 de abril

Este jueves 2 de abril, con motivo de la conmemoración del Jueves Santo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México opera bajo un horario especial de día festivo. Si tienes planeado salir, ya sea por motivos religiosos, turísticos o laborales, es fundamental que anticipes tu ruta, ya que la frecuencia de los trenes suele ser menor.

En este Live Blog de Azteca Noticias te compartimos los horarios oficiales, las estaciones que podrían presentar mayor afluencia y el reporte minuto a minuto sobre cualquier incidente o retraso en las 12 líneas de la red.