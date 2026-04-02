Línea 3 LENTA; así el servicio del Metro CDMX hoy jueves Santo 2 de abril
¡Tómalo en cuenta! Por ser Jueves Santo, el Metro CDMX opera con horario de día festivo. Revisa aquí a qué hora inicia el servicio y cómo va el avance de los trenes.
Este jueves 2 de abril, con motivo de la conmemoración del Jueves Santo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México opera bajo un horario especial de día festivo. Si tienes planeado salir, ya sea por motivos religiosos, turísticos o laborales, es fundamental que anticipes tu ruta, ya que la frecuencia de los trenes suele ser menor.
En este Live Blog de Azteca Noticias te compartimos los horarios oficiales, las estaciones que podrían presentar mayor afluencia y el reporte minuto a minuto sobre cualquier incidente o retraso en las 12 líneas de la red.
¡Jueves Santo! Avance de Líneas en el Metro CDMX hoy 2 de abril
Horario festivo mañana viernes 3 de abril
El horario de servicio para el día de mañana 3 de abril será de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas en toda la Red
Desalojan usuarios de la estación Coyoacán
"Nos acaban de bajar del vagón en la estación Coyoacán", reportan usuarios. Por medio de redes sociales se informó que se debe al retiro de un tren para su revisión.
Línea 2 lenta
"Agilicen la Línea 2, por favor, no es posible que venga a detenerse en cada estación más de 10 minutos", reportan usuarios del transporte colectivo.
Lentitud en el Metro CDMX
Usuarios de diferentes líneas del Metro, reportan lentitud en Línea B, 3, 7. Toma en cuenta este retraso.
Servicio emergente de autobuses RTP en la Línea 2 del Metro
¡Qué no se te haga tarde! Continua el servicio emergente de autobuses RTP en la Línea 2 del Metro debido al cierrre temporal de tres estaciones; San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.
Línea 2 con retrasos considerables
Usuarios comentan que no sale tren de Cuatro Caminos desde hace 15 minutos, de la Línea 12.
Línea 3 con retrasos
Usuarios señalan que la Línea 3 tiene importantes retrasos y piden acelerar el servicio.
Retrasos en Línea 12
Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 12 en dirección a Mixcoac se encuentra detenida en la estación Periférico desde hace 10 minutos.
Viaje en bici este jueves 2 de abril
Hoy tu bici viaja en Metro de 7:00 a 24:00 horas.
Servicio en la Línea 2
Al momento se normaliza el servicio en la Línea 2, la circulación de trenes es continua. El servicio se ofrece en 2 circuitos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen cerradas. Se ofrece servicio de RTP de Pino Suárez a Xola.
Revisión en Línea 2
Personal del sistema se encuentra realizando revisión en zona de vías de la Línea 2, la marcha es lenta.
Línea 9 con alta afluencia
Se presenta alta afluencia en la Línea 9, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.
Línea 2 con alta afluencia
En redes sociales comentan que la Línea 2 se encuentra parada ya que hay mucha gente.
Comienza servicio del Metro CDMX
Comienza el servicio en el Metro CDMX, la temperatura será de máximo 25° C, mínimo 8°C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 8° C pic.twitter.com/2FUroaGePs— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 2, 2026
¿A qué hora abre el Metro CDMX hoy jueves 2 de abril?
Al ser Día Festivo, el Metro CDMX abre a las 07:00 horas a 00:00 horas.
Línea 2 operará de manera especial
Este jueves 2 de abril, la Línea 2 operará desde inicio de servicio, de 7:00 a 24:00 horas, en dos circuitos: Tasqueña- Xola Cuatro Caminos-Pino Suárez. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas. En apoyo a las personas usuarias, se contará con servicio de RTP, en el tramo Xola-Pino Suárez, en ambos sentidos.
#AvisoMetro Mañana jueves 2 de abril, la Línea 2 operará desde inicio de servicio, de 7:00 a 24:00 horas, en dos circuitos:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 1, 2026
↔️Tasqueña- Xola
↔️Cuatro Caminos-Pino Suárez
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas.
En apoyo a las personas… pic.twitter.com/DOtKwrm7Sz