De las máquinas a los golpes: captan pelea en un gimnasio de la CDMX ¿ya hay denuncia?

Videos difundidos en redes sociales exhiben una pelea ocurrida al interior de un gimnasio en la Ciudad de México (CDMX), donde un hombre presuntamente agredió a otro en dos momentos distintos tras un intercambio de insultos.

¿Por qué empezó la pelea dentro de gimnasio en la CDMX?

De acuerdo con las grabaciones que circulan en redes sociales, el primer incidente ocurrió dentro del área de entrenamiento, donde se observa cómo un sujeto intenta bajar a otro de una máquina mientras lo agrede, presuntamente después de un intercambio de insultos hacia él y su pareja.

“Nos vamos a partir tú y yo, sí, ahorita, nos vamos a ir al ministerio público. Bájate, vamos, vamos”, menciona una de las personas.

En un segundo video, aparentemente registrado al día siguiente en la recepción del mismo gimnasio, el mismo individuo vuelve a agredir a la víctima e intenta sujetarlo del cuello, lo que intensifica la confrontación.

“¿Tú viste cómo me tenía ahorcado?”, mencionó la persona afectada. Versiones preliminares señalan que los agresores habrían consumido una sustancia prohibida dentro del establecimiento, situación que generó molestia entre otros usuarios y detonó el conflicto.

@yosoyfunlight Agresión en el gym pt3 ahora hasta la morra me pateó en la cara 🫠 ♬ sonido original - yosoyfunlight

El caso ha generado diferentes reacciones en redes sociales, donde los videos se han viralizado. Hasta el momento se desconoce si hay alguna denuncia por parte del afectado.

Mujer agrede con rastrillo a joven por estacionarse y tapar “su coladera”

Hace cinco meses, un hecho desató la polémica en redes sociales tras la difusión de un video en el que una mujer agrede físicamente a un joven con un rastrillo, argumentando que el joven tapó una coladera que, según ella, le pertenece. Ante los hechos, ya es conocida como “Lady Coladera”.

En la grabación compartida en redes sociales, se observa como la mujer tiene un rastrillo en la mano mientras señala que el automóvil azul, estacionado frente a su domicilio, obstruye su banqueta, además se escucha como insulta al conductor.

#LadyColadera Es una prueba más de como mucha gente ignorante considera que el frente de su vivienda le pertenece nada más porque si...😲 pic.twitter.com/ZIm6PJnxCb — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) October 9, 2025

“Voy a enjuagar mi coladera que está ahí y usted la está obstruyendo y no me deja quitar la basura de mi coladera", menciona a señora.