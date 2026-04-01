La engañaron en redes sociales para secuestrarla en Edomex: su celular la salvó

Una familia en el Estado de México (Edomex) vivió días de angustia luego de que una menor de 14 años fue secuestrada tras ser engañada mediante redes sociales, pero el hecho de tener consigo su celular, la salvó.

Las autoridades mexiquenses fueron alertadas de la situación pues el padre de la menor la estaba buscando luego de que desde el 24 de marzo de 2026 ya no regresó a su domicilio.

Celular de menor secuestrada en Edomex ayudó a localizarla

Una vez que el caso fue informado a la policía, oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), brindaron el apoyo al padre para encontrar a su hija.

Las autoridades pudieron determinar la posible ubicación del teléfono de la desaparecida, derivado de una señal de geolocalización.

Al tener la posible ubicación de la menor, los oficiales y los familiares de ella se trasladaron hasta una de las calles de la colonia Revolución, en el municipio de Chicoloapan, informó la SSEM este miércoles 1 de abril de 2026.

Ubican casa donde estaba menor secuestrada; hombre la tenía

Al llegar al domicilio, salió un hombre identificado como Luis “N”, de 26 años, quien expresó que no conocía a ninguna menor.

Sin embargo, en es emomento la pequeña al ver a los policías salió del inmueble y fue identificada por su padre, lográndose así el rescate de la menor.

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Menor fue engañada en redes sociales y la secuestraron

La menor señaló que conoció al detenido a través de redes sociales y que, con engaños y amenazas, la llevó al domicilio, donde la mantuvo privada de su libertad.

Luis “N” fue detenido por elementos de la SSEM, en coordinación con la Guardia Nacional y Policía Municipal, por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad de una menor y violación simple.

El presunto responsable fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Edomex donde se determinará su situación jurídica.