Tránsito en CDMX hoy 1 de abril: Marchas, cierres viales y últimas noticias EN VIVO
¡Evita retrasos! La CDMX registra hoy 7 concentraciones y 5 rodadas ciclistas. Conoce los horarios y puntos críticos en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Xochimilco.
La Ciudad de México se enfrenta una jornada de intensa actividad este miércoles 1 de abril 2026. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevén al menos 7 concentraciones sociales y 5 rodadas ciclistas, sumado a eventos de gran afluencia como el Gran Remate de Libros y la Feria Nacional de la Nieve. Se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus salidas, especialmente en las zonas centro, poniente y sur de la capital.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 01 de abril en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
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¡Toma precauciones! Marchas, cierres viales y eventos en CDMX para este 1 de abril 2026 EN VIVO
Operativo vial por representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Los días 2, 3 y 4 de abril se llevará a cabo la "183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo" en la alcaldía Iztapalapa, lo que generará afectaciones viales en el centro de la demarcación.
Los puntos de mayor concentración serán la Macroplaza Cuitláhuac, la Catedral de Iztapalapa y el Predio de la Pasión. Las autoridades recomiendan las siguientes alternativas viales:
* Eje 3 Oriente
* Eje 5 Sur
* Anillo Periférico
* Avenida Tláhuac
Se exhorta a los asistentes y automovilistas a anticipar sus traslados y respetar las indicaciones del personal de tránsito durante estas festividades de Semana Santa 2026.
#PrecauciónVial | Se llevará a cabo la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” en @Alc_Iztapalapa este 02, 03 y 04 de abril, #SemanaSanta2026. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/YinfVcJaKx— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Buena circulación en la calle Liverpool
Se reporta un buen avance vehicular sobre la calle Liverpool, en la colonia Juárez. La movilidad es constante en el tramo que comprende de Dinamarca hacia Florencia.
Las condiciones viales en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc son favorables para los automovilistas que circulan durante el cierre de este miércoles. Se recomienda mantener las precauciones de conducción nocturna.
Liverpool registra #BuenAvance de Dinamarca hacia Florencia. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Ecz5MQflUF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Avance fluido en Gabriel Mancera
Hay buen avance vehicular sobre la calle Gabriel Mancera durante la noche de este miércoles. La circulación es fluida en el tramo que va desde la Avenida División del Norte hasta Xola.
Las condiciones de movilidad son óptimas para los conductores que transitan por esta zona de la alcaldía Benito Juárez. Se recomienda mantener la precaución habitual al conducir.
Gabriel Mancera con #BuenAvance de Av. División del Norte a Xola.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/jiwJ1M4WL5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Buen avance vial en Eje 1 Oriente
Se reporta un flujo vehicular favorable sobre Eje 1 Oriente. El buen avance se registra específicamente en el tramo que comprende de Corregidora a Fray Servando Teresa de Mier.
Tras las complicaciones registradas durante la tarde, la movilidad en este sector de la zona centro comienza a normalizarse para quienes transitan a esta hora de la noche.
21:00 Eje 1 Oriente con #BuenAvance de Corregidora a Fray Servando Teresa de Mier. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/scD2qn0UiB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Suspensión de carril reversible en Circuito Interior
Debido a las actividades por Semana Santa 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que se suspende el modo reversible en Circuito Interior.
La medida aplica en el tramo de Marina Nacional a La Raza en el horario de 17:00 a 20:00 horas. Se recomienda a los automovilistas tomar en cuenta esta modificación en la circulación para evitar contratiempos en sus traslados.
#PrecauciónVial | Por motivo de #SemanaSanta2026, se suspende modo reversible en Circuito Interior, de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/TMR7IiaBuO— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Asentamientos viales en Eje Central
Se reportan asentamientos vehiculares constantes en Eje Central Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo comprendido entre Eje 5 Sur y Eje 2 Sur.
La carga vehicular se intensifica al cruce con los semáforos en este sector de la ciudad. Se recomienda a los conductores mantener la paciencia y considerar un tiempo adicional de traslado si circulan por esta zona durante la tarde de este miércoles.
Asentamientos al cruce con semáforos en Eje Central Lázaro Cárdenas entre los Eje 5 y 2 Sur. pic.twitter.com/8MjWfS6slK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 2, 2026
Restablecimiento de circulación en Eje 6 Sur
Se ha restablecido la circulación en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur, en el tramo que va desde Callejón Hualquila hasta Palacio.
La zona, ubicada en las inmediaciones de "La Nueva Viga" dentro de la alcaldía Iztapalapa, presentaba complicaciones previas. Aunque el flujo vehicular comienza a normalizarse, se recomienda a los conductores transitar con precaución mientras se desfoga el tránsito acumulado.
16:15 Se restablece la circulación en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur de Callejón Hualquila hasta Palacio, inmediaciones de "La Nueva Viga", @Alc_Iztapalapa. pic.twitter.com/AASqgVIrUq— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Manifestantes afectan la calzada de Tlalpan
Se reporta la presencia de manifestantes en la calzada de Tlalpan, con dirección al sur, a la altura de la estación del Metro General Anaya. La circulación en la zona se encuentra afectada.
Como alternativas viales, las autoridades sugieren utilizar:
* División del Norte
* Canal de Miramontes
Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y anticipar su salida para evitar retrasos en sus traslados hacia el sur de la ciudad.
#PrecauciónVial | Afectada la circulación por manifestantes en Tlalpan al Sur a la altura del Metro General Anaya. #AlternativaVial Av. División del Norte y Canal de Miramontes. pic.twitter.com/3YUe29xDXt— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Evento a las 19 horas en la alcaldía Benito Juárez
Se registra afectación vehicular en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes debido a un evento deportivo programado para las 19:00 horas de este miércoles 1 de abril.
Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar las siguientes alternativas viales:
* Insurgentes
* Patriotismo
* San Antonio
* Extremadura
Se sugiere anticipar los traslados y conducir con precaución al transitar por la zona sur-centro de la capital.
#PrecauciónVial | Considera afectación vehicular en inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, por evento deportivo a las 19:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/p6CRn7J5lI— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Reducción de carriles en Calzada de La Viga por alta afluencia de visitantes
Se reportó una reducción de carriles en Calzada de La Viga, en el tramo que comprende desde Lorenzo Boturini hasta la calle Gutiérrez Nájera.
Esta afectación vial se debe a actividades relacionadas con la Semana Santa 2026. Para evitar congestionamientos en la zona, las autoridades sugieren utilizar las siguientes alternativas viales:
* San Antonio Abad
* Eje 3 Oriente
Se recomienda a los conductores circular con precaución y prever sus tiempos de traslado.
15:35 #PrecauciónVial | Considera reducción de carriles en Calz. de La Viga de Lorenzo Boturini hasta calle Gutiérrez Nájera, por #SemanaSanta2026. #AlternativaVial San Antonio Abad y Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/2FnIiuhZdA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Restricciones del programa Hoy No Circula
Para este miércoles 1 de abril, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.
Las restricciones aplican para los siguientes vehículos en un horario de 05:00 a 22:00 horas:
* Engomado: Rojo
* Terminación de placas: 3 y 4
* Hologramas: 1 y 2
Los conductores de vehículos con estas características deben evitar circular para prevenir sanciones por parte de las autoridades de tránsito
Este miércoles el programa #HoyNoCircula aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JVULXQ85V3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Sigue el bloqueo en la México-Toluca
Continúa la presencia de manifestantes que realizan cierres intermitentes a la circulación en la Carretera México-Toluca, con dirección a Toluca, a la altura del kilómetro 17+500.
Las autoridades han implementado un corte vehicular a partir del Puente Conafrut. Para evitar la zona afectada, se recomiendan las siguientes alternativas viales:
* Autopista México-Toluca
* Vasco de Quiroga
* Paseo de los Tamarindos
Se sugiere a los usuarios de esta ruta tomar previsiones ante el retraso en el tiempo de traslado.
15:28 #PrecauciónVial | Manifestantes continúan con los cierres intermitentes a la circulación en la Carretera México-Toluca con dirección a Toluca a la altura del km. 17+500, corte vehicular a partir del Puente Conafrut. #AlternativaVial Autopista México-Toluca, Vasco de Quiroga… pic.twitter.com/xCMMOHFvqT— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Afectación vial en Azcapotzalco
La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé posibles complicaciones vehiculares en las inmediaciones de la Arena CDMX para este miércoles 1 de abril. El flujo de tránsito se verá afectado debido a un evento programado para las 20:00 horas.
Para evitar retrasos, se sugieren las siguientes alternativas viales:
* Eje 5 Norte
* Eje 4 Norte
* Avenida Aquiles Serdán
* Avenida Ceylán
Se recomienda a los automovilistas anticipar su salida y extremar precauciones al circular por la zona.
#PrecauciónVial | Por evento que se llevará a cabo a las 20:00 horas en la Arena CDMX, alcaldía Azcapotzalco, no se descarta afectación vehicular en inmediaciones. Aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Am4LB4EEyN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
¡Evita las Lomas! Bloqueo en Blvd. de los Virreyes por manifestantes: rutas alternas
Se reportan complicaciones viales en el Blvd. de los Virreyes, específicamente al cruce con la calle Monte Lupata, en la colonia Lomas de Chapultepec. La afectación en la alcaldía Miguel Hidalgo es provocada por la presencia de un grupo de manifestantes que impide el libre tránsito.
Vías alternas recomendadas:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Explanada
- Paseo de las Palmas
13:21 #PrecauciónVial | Afectada la circulación en Blvd. de los Virreyes a la altura de Monte Lupata, col. Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Av. Explanada y Paseo de las Palmas. pic.twitter.com/YoAeL3E2zd— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Liberan carril en la México-Toluca tras bloqueo en Cuajimalpa: Conoce las rutas alternas
Se ha logrado la reapertura parcial de la Carretera México-Toluca con rumbo a la capital mexiquense, habilitándose un carril a la circulación desde el Puente Conafrut. No obstante, la afectación persiste en la alcaldía Cuajimalpa, donde grupos de manifestantes mantienen ocupados 2 carriles a la altura del kilómetro 17.5.
Vías alternas recomendadas:
Autopista México-Toluca
Avenida Vasco de Quiroga
Paseo de los Tamarindos
Prolongación Constituyentes (C. Echanove)
12:44 #PrecauciónVial | Se restablece un carril a la circulación de la Carretera México-Toluca con dirección a Toluca a partir de Puente Conafrut, manifestantes continúan sobre dos carriles a la altura del Km. 17. 5, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. #AlternativaVial Autopista… pic.twitter.com/pmWQqFKVhb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Caos en la México-Toluca: Manifestantes bloquean en Cuajimalpa; estas son las vías alternas
Se registra un bloqueo a la circulación por presencia de manifestantes en la Carretera México-Toluca con dirección al sur. La afectación se ubica específicamente a la altura del kilómetro 17.5, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, dentro de la alcaldía Cuajimalpa.
12:02 #PrecauciónVial | Manifestantes afectan la circulación de la Carretera México-Toluca al Sur a la altura del Km. 17. 5, col. Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. #AlternativaVial Autopista México-Toluca, Vasco de Quiroga y Constituyente C. Echanove. pic.twitter.com/NtXSHEgM1l— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Caos vial en inmediaciones de La Nueva Viga: Evita el Eje 6 Sur con estas alternativas
Debido a las actividades de Semana Santa 2026, se encuentra cerrada la circulación en el bloque izquierdo del Eje 6 Sur, específicamente en el tramo que va desde el Callejón Hualquila hasta Palacio, en las inmediaciones del mercado de "La Nueva Viga", alcaldía Iztapalapa.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur de Callejón Hualquila hasta Palacio, inmediaciones de "La Nueva Viga", @Alc_Iztapalapa, por #SemanaSanta2026. #AlternativaVial Anillo Periférico, Javier Rojo Gómez, Circuito Interior y Calz. Ermita… pic.twitter.com/2IVa4X0qUQ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
¡Evita el nudo vial! Reportan avance lento en Insurgentes Sur a la altura de la Roma-Condesa
Si circulas por la Avenida Insurgentes, toma previsiones entre las colonias Roma y la zona de la Condesa. Se registra una carga vehicular moderada y avance pausado en el tramo que va del cruce con Medellín hasta la incorporación con el Viaducto, debido principalmente al ciclo de los semáforos en la zona. Aunque el flujo no está detenido, los asentamientos podrían sumar minutos a tu trayecto.
Av. Insurgentes con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Medellín a Viaducto. pic.twitter.com/LzJfZNEgjZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 1, 2026
Eventos masivos y esparcimiento que afectarán las vialidades
Además de las protestas, la ciudad albergará eventos con aforos de hasta 80,000 personas, lo que impactará severamente la movilidad local.
- Feria Nacional de la Nieve (Xochimilco): En Santiago Tulyehualco. Se espera una afluencia masiva durante todo el día, complicando los accesos por Tláhuac y Xochimilco.
- Gran Remate de Libros (11:00 horas): En el Monumento a la Revolución. Se prevé un aumento de tránsito peatonal en la zona de Tabacalera.
- Eventos Deportivos (19:00 - 20:00 horas): Encuentro de la Liga MX Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes (Benito Juárez) y béisbol en el Estadio Alfredo Harp Helú (Iztacalco).
Como alternativas viales para este día, se sugiere utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas, el Circuito Interior y las vías rápidas elevadas para evitar las zonas de concentración en el primer cuadro y las inmediaciones de los recintos deportivos.
Rodadas ciclistas nocturnas
Diversos grupos de ciclistas realizarán recorridos por la ciudad, la mayoría con destino hacia el sur de la CDMX.
- 18:15 horas: Sale del Monumento a la Revolución rumbo a la Feria de la Nieve en Xochimilco.
- 19:00 horas: Parte de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia Santiago Tulyehualco.
- 19:15 horas: Inicia en el Deportivo "Renovación" en Azcapotzalco con destino a Xochimilco.
- 20:15 horas: Sale de la explanada de la alcaldía Milpa Alta hacia la Feria de la Nieve.
- 20:45 horas: Rodada local en la alcaldía Milpa Alta recorriendo calles principales.
Concentraciones y posibles bloqueos
Las movilizaciones sociales comenzarán desde la mañana, afectando principalmente vialidades en alcaldías como Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
- 11:00 horas (Cuajimalpa): Protectores de animales se manifestarán en el Refugio Franciscano (Carretera México-Toluca Km 17.5). Se advierte sobre la posible instalación de un plantón que afectaría la salida hacia Toluca.
- 11:00 horas (Cuauhtémoc): Trabajadores del transporte de pasajeros se concentrarán en el Primer Tribunal Laboral federal (Av. Fray Servando Teresa de Mier 198), exigiendo mejoras salariales y mantenimiento a unidades RTP.
- 12:00 horas (Cuauhtémoc): Colectivos en favor de la cultura cannábica realizarán actividades en el Monumento a la Madre y la Plaza Tlaxcoaque, con desplazamientos previstos hacia el Hemiciclo a Juárez.
- 12:30 horas (Miguel Hidalgo): Simpatizantes del Partido Comunista se reunirán frente a la Embajada de Pakistán (Sierra Madre 440) para exigir la libertad de presos políticos.
- 13:00 horas (Iztacalco): Organizaciones sociales acudirán a la Secretaría de Vivienda (Canela 660) para una mesa de trabajo sobre demandas habitacionales.
- 16:00 horas (Coyoacán): El Frente Nacional por las 40 Horas realizará una conferencia de prensa en el Metro General Anaya, lo que podría generar cortes parciales en Calzada de Tlalpan.
- Durante el día (Miguel Hidalgo): Vecinos del Parque Lira mantendrán protestas en la explanada de la alcaldía para manifestarse en contra de proyectos de privatización del espacio público.