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Tránsito en CDMX hoy 1 de abril: Marchas, cierres viales y últimas noticias EN VIVO

¡Evita retrasos! La CDMX registra hoy 7 concentraciones y 5 rodadas ciclistas. Conoce los horarios y puntos críticos en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Marchas, cierres viales y eventos
En Azteca Noticias te decimos qué calles evitar y dónde habrá cortes a la circulación | OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez,Viridiana Castillo

La Ciudad de México se enfrenta una jornada de intensa actividad este miércoles 1 de abril 2026. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevén al menos 7 concentraciones sociales y 5 rodadas ciclistas, sumado a eventos de gran afluencia como el Gran Remate de Libros y la Feria Nacional de la Nieve. Se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus salidas, especialmente en las zonas centro, poniente y sur de la capital.

¡Toma precauciones! Marchas, cierres viales y eventos en CDMX para este 1 de abril 2026 EN VIVO

Operativo vial por representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Los días 2, 3 y 4 de abril se llevará a cabo la "183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo" en la alcaldía Iztapalapa, lo que generará afectaciones viales en el centro de la demarcación.

Los puntos de mayor concentración serán la Macroplaza Cuitláhuac, la Catedral de Iztapalapa y el Predio de la Pasión. Las autoridades recomiendan las siguientes alternativas viales:

* Eje 3 Oriente
* Eje 5 Sur
* Anillo Periférico
* Avenida Tláhuac

Se exhorta a los asistentes y automovilistas a anticipar sus traslados y respetar las indicaciones del personal de tránsito durante estas festividades de Semana Santa 2026.

Buena circulación en la calle Liverpool

Se reporta un buen avance vehicular sobre la calle Liverpool, en la colonia Juárez. La movilidad es constante en el tramo que comprende de Dinamarca hacia Florencia.

Las condiciones viales en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc son favorables para los automovilistas que circulan durante el cierre de este miércoles. Se recomienda mantener las precauciones de conducción nocturna.

Avance fluido en Gabriel Mancera

Hay buen avance vehicular sobre la calle Gabriel Mancera durante la noche de este miércoles. La circulación es fluida en el tramo que va desde la Avenida División del Norte hasta Xola.

Las condiciones de movilidad son óptimas para los conductores que transitan por esta zona de la alcaldía Benito Juárez. Se recomienda mantener la precaución habitual al conducir.

Buen avance vial en Eje 1 Oriente

Se reporta un flujo vehicular favorable sobre Eje 1 Oriente. El buen avance se registra específicamente en el tramo que comprende de Corregidora a Fray Servando Teresa de Mier.

Tras las complicaciones registradas durante la tarde, la movilidad en este sector de la zona centro comienza a normalizarse para quienes transitan a esta hora de la noche.

Suspensión de carril reversible en Circuito Interior

Debido a las actividades por Semana Santa 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que se suspende el modo reversible en Circuito Interior.

La medida aplica en el tramo de Marina Nacional a La Raza en el horario de 17:00 a 20:00 horas. Se recomienda a los automovilistas tomar en cuenta esta modificación en la circulación para evitar contratiempos en sus traslados.

Asentamientos viales en Eje Central

Se reportan asentamientos vehiculares constantes en Eje Central Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo comprendido entre Eje 5 Sur y Eje 2 Sur.

La carga vehicular se intensifica al cruce con los semáforos en este sector de la ciudad. Se recomienda a los conductores mantener la paciencia y considerar un tiempo adicional de traslado si circulan por esta zona durante la tarde de este miércoles.

Restablecimiento de circulación en Eje 6 Sur

Se ha restablecido la circulación en el bloque izquierdo de Eje 6 Sur, en el tramo que va desde Callejón Hualquila hasta Palacio.

La zona, ubicada en las inmediaciones de "La Nueva Viga" dentro de la alcaldía Iztapalapa, presentaba complicaciones previas. Aunque el flujo vehicular comienza a normalizarse, se recomienda a los conductores transitar con precaución mientras se desfoga el tránsito acumulado.

Manifestantes afectan la calzada de Tlalpan

Se reporta la presencia de manifestantes en la calzada de Tlalpan, con dirección al sur, a la altura de la estación del Metro General Anaya. La circulación en la zona se encuentra afectada.

Como alternativas viales, las autoridades sugieren utilizar:

* División del Norte
* Canal de Miramontes

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y anticipar su salida para evitar retrasos en sus traslados hacia el sur de la ciudad.

Evento a las 19 horas en la alcaldía Benito Juárez

Se registra afectación vehicular en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes debido a un evento deportivo programado para las 19:00 horas de este miércoles 1 de abril.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar las siguientes alternativas viales:

* Insurgentes
* Patriotismo
* San Antonio
* Extremadura

Se sugiere anticipar los traslados y conducir con precaución al transitar por la zona sur-centro de la capital.

Reducción de carriles en Calzada de La Viga por alta afluencia de visitantes

Se reportó una reducción de carriles en Calzada de La Viga, en el tramo que comprende desde Lorenzo Boturini hasta la calle Gutiérrez Nájera.

Esta afectación vial se debe a actividades relacionadas con la Semana Santa 2026. Para evitar congestionamientos en la zona, las autoridades sugieren utilizar las siguientes alternativas viales:

* San Antonio Abad
* Eje 3 Oriente

Se recomienda a los conductores circular con precaución y prever sus tiempos de traslado.

Restricciones del programa Hoy No Circula

Para este miércoles 1 de abril, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las restricciones aplican para los siguientes vehículos en un horario de 05:00 a 22:00 horas:

* Engomado: Rojo
* Terminación de placas: 3 y 4
* Hologramas: 1 y 2

Los conductores de vehículos con estas características deben evitar circular para prevenir sanciones por parte de las autoridades de tránsito

Sigue el bloqueo en la México-Toluca

Continúa la presencia de manifestantes que realizan cierres intermitentes a la circulación en la Carretera México-Toluca, con dirección a Toluca, a la altura del kilómetro 17+500.

Las autoridades han implementado un corte vehicular a partir del Puente Conafrut. Para evitar la zona afectada, se recomiendan las siguientes alternativas viales:

* Autopista México-Toluca
* Vasco de Quiroga
* Paseo de los Tamarindos

Se sugiere a los usuarios de esta ruta tomar previsiones ante el retraso en el tiempo de traslado.

Afectación vial en Azcapotzalco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé posibles complicaciones vehiculares en las inmediaciones de la Arena CDMX para este miércoles 1 de abril. El flujo de tránsito se verá afectado debido a un evento programado para las 20:00 horas.

Para evitar retrasos, se sugieren las siguientes alternativas viales:

* Eje 5 Norte
* Eje 4 Norte
* Avenida Aquiles Serdán
* Avenida Ceylán

Se recomienda a los automovilistas anticipar su salida y extremar precauciones al circular por la zona.

¡Evita las Lomas! Bloqueo en Blvd. de los Virreyes por manifestantes: rutas alternas

Se reportan complicaciones viales en el Blvd. de los Virreyes, específicamente al cruce con la calle Monte Lupata, en la colonia Lomas de Chapultepec. La afectación en la alcaldía Miguel Hidalgo es provocada por la presencia de un grupo de manifestantes que impide el libre tránsito.

Vías alternas recomendadas:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Explanada
  • Paseo de las Palmas

Liberan carril en la México-Toluca tras bloqueo en Cuajimalpa: Conoce las rutas alternas

Se ha logrado la reapertura parcial de la Carretera México-Toluca con rumbo a la capital mexiquense, habilitándose un carril a la circulación desde el Puente Conafrut. No obstante, la afectación persiste en la alcaldía Cuajimalpa, donde grupos de manifestantes mantienen ocupados 2 carriles a la altura del kilómetro 17.5.

Vías alternas recomendadas:

Autopista México-Toluca
Avenida Vasco de Quiroga
Paseo de los Tamarindos
Prolongación Constituyentes (C. Echanove)

Caos en la México-Toluca: Manifestantes bloquean en Cuajimalpa; estas son las vías alternas

Se registra un bloqueo a la circulación por presencia de manifestantes en la Carretera México-Toluca con dirección al sur. La afectación se ubica específicamente a la altura del kilómetro 17.5, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, dentro de la alcaldía Cuajimalpa.

Caos vial en inmediaciones de La Nueva Viga: Evita el Eje 6 Sur con estas alternativas

Debido a las actividades de Semana Santa 2026, se encuentra cerrada la circulación en el bloque izquierdo del Eje 6 Sur, específicamente en el tramo que va desde el Callejón Hualquila hasta Palacio, en las inmediaciones del mercado de "La Nueva Viga", alcaldía Iztapalapa.

¡Evita el nudo vial! Reportan avance lento en Insurgentes Sur a la altura de la Roma-Condesa

Si circulas por la Avenida Insurgentes, toma previsiones entre las colonias Roma y la zona de la Condesa. Se registra una carga vehicular moderada y avance pausado en el tramo que va del cruce con Medellín hasta la incorporación con el Viaducto, debido principalmente al ciclo de los semáforos en la zona. Aunque el flujo no está detenido, los asentamientos podrían sumar minutos a tu trayecto.

Eventos masivos y esparcimiento que afectarán las vialidades

Además de las protestas, la ciudad albergará eventos con aforos de hasta 80,000 personas, lo que impactará severamente la movilidad local.

  • Feria Nacional de la Nieve (Xochimilco): En Santiago Tulyehualco. Se espera una afluencia masiva durante todo el día, complicando los accesos por Tláhuac y Xochimilco.
  • Gran Remate de Libros (11:00 horas): En el Monumento a la Revolución. Se prevé un aumento de tránsito peatonal en la zona de Tabacalera.
  • Eventos Deportivos (19:00 - 20:00 horas): Encuentro de la Liga MX Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes (Benito Juárez) y béisbol en el Estadio Alfredo Harp Helú (Iztacalco).

Como alternativas viales para este día, se sugiere utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas, el Circuito Interior y las vías rápidas elevadas para evitar las zonas de concentración en el primer cuadro y las inmediaciones de los recintos deportivos.

Rodadas ciclistas nocturnas

Diversos grupos de ciclistas realizarán recorridos por la ciudad, la mayoría con destino hacia el sur de la CDMX.

  • 18:15 horas: Sale del Monumento a la Revolución rumbo a la Feria de la Nieve en Xochimilco.
  • 19:00 horas: Parte de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia Santiago Tulyehualco.
  • 19:15 horas: Inicia en el Deportivo "Renovación" en Azcapotzalco con destino a Xochimilco.
  • 20:15 horas: Sale de la explanada de la alcaldía Milpa Alta hacia la Feria de la Nieve.
  • 20:45 horas: Rodada local en la alcaldía Milpa Alta recorriendo calles principales.

Concentraciones y posibles bloqueos

Las movilizaciones sociales comenzarán desde la mañana, afectando principalmente vialidades en alcaldías como Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

  • 11:00 horas (Cuajimalpa): Protectores de animales se manifestarán en el Refugio Franciscano (Carretera México-Toluca Km 17.5). Se advierte sobre la posible instalación de un plantón que afectaría la salida hacia Toluca.
  • 11:00 horas (Cuauhtémoc): Trabajadores del transporte de pasajeros se concentrarán en el Primer Tribunal Laboral federal (Av. Fray Servando Teresa de Mier 198), exigiendo mejoras salariales y mantenimiento a unidades RTP.
  • 12:00 horas (Cuauhtémoc): Colectivos en favor de la cultura cannábica realizarán actividades en el Monumento a la Madre y la Plaza Tlaxcoaque, con desplazamientos previstos hacia el Hemiciclo a Juárez.
  • 12:30 horas (Miguel Hidalgo): Simpatizantes del Partido Comunista se reunirán frente a la Embajada de Pakistán (Sierra Madre 440) para exigir la libertad de presos políticos.
  • 13:00 horas (Iztacalco): Organizaciones sociales acudirán a la Secretaría de Vivienda (Canela 660) para una mesa de trabajo sobre demandas habitacionales.
  • 16:00 horas (Coyoacán): El Frente Nacional por las 40 Horas realizará una conferencia de prensa en el Metro General Anaya, lo que podría generar cortes parciales en Calzada de Tlalpan.
  • Durante el día (Miguel Hidalgo): Vecinos del Parque Lira mantendrán protestas en la explanada de la alcaldía para manifestarse en contra de proyectos de privatización del espacio público.

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