Tránsito en CDMX hoy 1 de abril: Marchas, cierres viales y últimas noticias EN VIVO

Los días 2, 3 y 4 de abril se llevará a cabo la "183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo" en la alcaldía Iztapalapa, lo que generará afectaciones viales en el centro de la demarcación.

Los puntos de mayor concentración serán la Macroplaza Cuitláhuac, la Catedral de Iztapalapa y el Predio de la Pasión. Las autoridades recomiendan las siguientes alternativas viales:

* Eje 3 Oriente

* Eje 5 Sur

* Anillo Periférico

* Avenida Tláhuac

Se exhorta a los asistentes y automovilistas a anticipar sus traslados y respetar las indicaciones del personal de tránsito durante estas festividades de Semana Santa 2026.