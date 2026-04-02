Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy: Volcadura en la México-Puebla
Sigue el reporte minuto a minuto de las autopistas y carreteras de México. Accidentes, reducción de carriles y las casetas hoy 2 de abril de 2026.
¿Piensas viajar en Jueves Santo? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.
En Azteca Noticias te mantenemos informado acerca del estado actual de las autopistas y carreteras de México para que calcules tus tiesmpos y planees bien tus rutas.
Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 2 de abril de 2026
¡Conduce con cuidado! Accidente en la autopista México-Cuernavaca
Se registra un cierre parcial en la México-Cuernavaca, en el km 80, a la salida de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), por una volcadura de auto.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 80, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles en la gasa de salida a la ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 3, 2026
Auto se vuelca en la carretera federal Cuernavaca–Taxco
Un vehículo volcó sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco, en el poblado de Acatlipa, dejando como saldo dos personas lesionadas.
🔴 Vehículo vuelca en Acatlipa; hay dos heridos— Artículo Sexto (@Art6to) April 2, 2026
Un accidente vehicular se registró la tarde de este jueves en la carretera federal Cuernavaca–Taxco, en el poblado de Acatlipa, donde un vehículo volcó dejando como saldo dos personas lesionadas.
Paramédicos acudieron al sitio… pic.twitter.com/kKEjIyR8L1
Accidente en carretera Matehuala-Saltillo,
Se registra cierre parcial de circulación tras un fuerte accidente cerca del km 197+000, de la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del municipio de Galeana, Nuevo León.
Tráfico pesado en la México-Querétaro
Se registra intensa carga vehícular en la autopista México-Querétaro, a la altura del km 56, dirección Querétaro. Especialmente, a la salida al Poblado de Jorobas, por periodo vacacional.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 56, dirección Querétaro. Continúa carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, por periodo vacacional. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026
Carreteras hoy: Se restablece circulación en la Querétaro-Irapuato
CAPUFE informa que se restableció la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato tras accidente registrado en el kilómetro 71 con dirección a Querétaro.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026
Autopista Querétaro - Irapuato, km 71, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
🚗 Recomendaciones para automovilistas
En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:
Consulta reportes oficiales antes de salir
Mantén distancia de seguridad al manejar
Evita el uso del celular al conducir
Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE
Sigue el minuto a minuto EN VIVO y las plataformas digitales de Azteca Notivias.
Cierre parcial por volcadura en la México-Puebla
¿Qué pasa en la México-Puebla? CAPUFE informa sobre un cierre a la ciurculación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla debido a la volcadura e incendio de una pipa; esto a la altura del kilómetro 43.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoPuebla, km 43. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de volcadura e incendio de tracto camión tipo pipa.— CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026
➡️ Dirección Puebla, se desvía el tránsito vehicular hacia carretera libre a la altura de la Plaza de Cobro San…
Cierre parcial en la carretera Mérida-Tekando
La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial en la carretera Mérida-Tekando debido a un accidente registrado a la altura del kilómetro 11 en Tixpehual.
#TomePrecauciones en #Yucatán se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 011+000, de la carretera Mérida-Tekando, a la altura del Mpio. Tixpehual, Yuc. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/A3Vqpa8rgv— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 2, 2026
Carreteras hoy Jueves Santo: Carriles liberados en la Querétaro-Irapuato
Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad en la autopiesta Querétaro-Irapuato después de la reapertura de circulación en la vía tras el accidentes de unidades pesadas a la altura del kilómetro 36 con dirección a Querétaro.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026
Autopista Querétaro - Irapuato, km 36, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación.
En la zona se registra carga vehicular intensa. Unidades de CAPUFE realizan operativo de…
Se restablece la circulación en la Querétaro-Irapuato
CAPUFE informa sobre el restablecimiento a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato; aún así el avance es muy lento debido a la reducción de carriles mientras las grúas trabajan en el retiro de las unidades siniestradas a la altura del kilómetro 36 con dirección a Querétaro.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026
Autopista Querétaro - Irapuato, km 36, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. En la…
Carreteras hoy: Cierre por choque múltiple en la Querétaro-Irapuato
¿Qué pasa en la Querétaro-Irapuato? CAPUFE reporta un cierre total de la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato por un choque múltiple ocurrido en el kilómetro 36. Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informa del cierre total en la Querétaro-Irapuato.
#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre total de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 036+200, de la autopista Querétaro - Irapuato. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/OuRa1J7COg— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 2, 2026
Carambola en Lagos de Moreno-San Luis Potosi
Un choque por alcence múltiple registrado en el kilómetro 56 de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosi mantiene una reducción de carriles en la vía con dirección a Lagos de Moreno.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026
Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, km 56, dirección Lagos de Moreno. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones y camioneta. Maneja con precaución.
Consulta la ubicación aquí:…
Cierre parcial en la Cuernavaca-Acapulco
Capufe reporta un cierre parcial a la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, esto debido a la falla mecánica de un tracto camión, un incidente registrado justo a la altura del kilómetro 166 con dirección a Acapulco.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) April 2, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 166, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.