Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy: Volcadura en la México-Puebla

¿Piensas viajar en Jueves Santo? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.

En Azteca Noticias te mantenemos informado acerca del estado actual de las autopistas y carreteras de México para que calcules tus tiesmpos y planees bien tus rutas.