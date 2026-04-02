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Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy: Volcadura en la México-Puebla

Sigue el reporte minuto a minuto de las autopistas y carreteras de México. Accidentes, reducción de carriles y las casetas hoy 2 de abril de 2026.

Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 2 de abril de 2026
Se registra cierre TOTAL de circulación en la autopista Querétaro-Irapuato|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Arturo Angels,Iveth Ortiz

¿Piensas viajar en Jueves Santo? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México.

En Azteca Noticias te mantenemos informado acerca del estado actual de las autopistas y carreteras de México para que calcules tus tiesmpos y planees bien tus rutas.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 2 de abril de 2026

¡Conduce con cuidado! Accidente en la autopista México-Cuernavaca

Se registra un cierre parcial en la México-Cuernavaca, en el km 80, a la salida de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz), por una volcadura de auto.

Auto se vuelca en la carretera federal Cuernavaca–Taxco

Un vehículo volcó sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco, en el poblado de Acatlipa, dejando como saldo dos personas lesionadas.

Accidente en carretera Matehuala-Saltillo,

Se registra cierre parcial de circulación tras un fuerte accidente cerca del km 197+000, de la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del municipio de Galeana, Nuevo León.

Tráfico pesado en la México-Querétaro

Se registra intensa carga vehícular en la autopista México-Querétaro, a la altura del km 56, dirección Querétaro. Especialmente, a la salida al Poblado de Jorobas, por periodo vacacional.

Carreteras hoy: Se restablece circulación en la Querétaro-Irapuato

CAPUFE informa que se restableció la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato tras accidente registrado en el kilómetro 71 con dirección a Querétaro.

🚗 Recomendaciones para automovilistas

En Azteca Noticias te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:

Consulta reportes oficiales antes de salir

Mantén distancia de seguridad al manejar

Evita el uso del celular al conducir

Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE

Sigue el minuto a minuto EN VIVO y las plataformas digitales de Azteca Notivias.

Cierre parcial por volcadura en la México-Puebla

¿Qué pasa en la México-Puebla? CAPUFE informa sobre un cierre a la ciurculación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla debido a la volcadura e incendio de una pipa; esto a la altura del kilómetro 43.

Cierre parcial en la carretera Mérida-Tekando

La Guardia Nacional Carreteras informa sobre un cierre parcial en la carretera Mérida-Tekando debido a un accidente registrado a la altura del kilómetro 11 en Tixpehual.

Carreteras hoy Jueves Santo: Carriles liberados en la Querétaro-Irapuato

Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad en la autopiesta Querétaro-Irapuato después de la reapertura de circulación en la vía tras el accidentes de unidades pesadas a la altura del kilómetro 36 con dirección a Querétaro.

Se restablece la circulación en la Querétaro-Irapuato

CAPUFE informa sobre el restablecimiento a la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato; aún así el avance es muy lento debido a la reducción de carriles mientras las grúas trabajan en el retiro de las unidades siniestradas a la altura del kilómetro 36 con dirección a Querétaro.

Carreteras hoy: Cierre por choque múltiple en la Querétaro-Irapuato

¿Qué pasa en la Querétaro-Irapuato? CAPUFE reporta un cierre total de la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato por un choque múltiple ocurrido en el kilómetro 36. Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informa del cierre total en la Querétaro-Irapuato.

Carambola en Lagos de Moreno-San Luis Potosi

Un choque por alcence múltiple registrado en el kilómetro 56 de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosi mantiene una reducción de carriles en la vía con dirección a Lagos de Moreno.

Cierre parcial en la Cuernavaca-Acapulco

Capufe reporta un cierre parcial a la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, esto debido a la falla mecánica de un tracto camión, un incidente registrado justo a la altura del kilómetro 166 con dirección a Acapulco.

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