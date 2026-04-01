Metro CDMX en Semana Santa 2026: Horario cambiará en Línea 2 ¿A qué hora abre y cierra?
El servicio en la Línea 2 del Metro de la CDMX será ajustado el 2 de abril de 2026. ¿Cuál será el horario el Jueves y Viernes Santo? Aquí todos los detalles.
¿Cuál será el horario del Metro de la Ciudad de México (CDMX) el Jueves y Viernes Santo? Aquí te decimos a qué hora abre y cerrará el Metro el 1 y 2 de abril de 2026 por Semana Santa.
Aunque para algunas personas hay vacaciones, otros aún tienen que moverse de su casa al trabajao y viceversa, por lo que si en tus planes está usar el Metro de CDMX estos días, toma tus precauciones.
¿A qué hora abre y cierre el Metro CDMX en Semana Santa? Horarios de Jueves y Viernes Santo
El Metro de CDMX confirmó que el servicio de Semana Santa 2026, es decir, este Jueves y Viernes Santo, el horario de apertura a las estaciones será a partir de las 07:00 horas y el servicio concluirá a las 00:00 horas.
- Días laborales 05:00 - 00:00 horas.
- Sábados 06:00 - 00:00 horas.
- Domingos y días festivos 07:00 - 00:00 horas
El costo del viaje por persona es de $5 pesos y para acceder deberás usar la Tarjeta de Movilidad Integrada, o bien, usando tu tarjeta de crédito o débito de tu banco la cual también tiene validez a la hora de colocarla en los lectores ubicados en los torniquetes.
Buenas tardes, el horario de servicio en toda la Red será de día festivo para el día 02 y 03 de abril: 07:00 a 24:00 hrs. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 1, 2026
Línea 2 del Metro CDMX cambiará de horario el Jueves Santo
El Metro de CDMX informó que el Jueves Santo, la Línea 2 tendrá modificaciones en su horario de servicio el 2 de abril de 2026.
Horario Línea 2 Metro CDMX Jueves Santo
Este jueves el servicio comenzará a partir de las 07:00 horas y concluirá a las 24:00 horas en dos circuitos:
- Tasqueña a Xola
- Cuatro Caminos a Pinos Suárez
Toma en cuenta que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas.
Al respecto, se ofrecerá servicio de apoyo a los usuarios a través de camiones de RTP en el tramo Xola-Pino Suárez, en ambos sentidos.
Horario Línea 2 Metro CDMX Viernes Santo
El Viernes Santo la Línea 2 operará de forma normal, de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.
Pero el servicio será con horario de día festivo, que es de 7 de la mañana a 12 de la noche.
Únicamente la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada, por lo que no habrá ascenso ni descenso de personas usuarias.
#AvisoMetro Mañana jueves 2 de abril, la Línea 2 operará desde inicio de servicio, de 7:00 a 24:00 horas, en dos circuitos:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 1, 2026
↔️Tasqueña- Xola
↔️Cuatro Caminos-Pino Suárez
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas.
En apoyo a las personas… pic.twitter.com/DOtKwrm7Sz