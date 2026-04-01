5 meses del magnicidio: ¿Quién mató a Carlos Manzo? Personajes clave y avances

Han pasado ya 150 días desde que el silencio se apoderó de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo. A cinco meses del magnicidio, la pregunta que recorre las calles y las oficinas de la Fiscalía sigue siendo la misma: ¿quién y por qué?

A pesar de que el aparato de justicia ha avanzado en la captura de operadores materiales e intelectuales, el rompecabezas parece estar lejos de completarse. Hasta el momento, el balance oficial arroja 20 personas detenidas, pero la sombra de la duda se extiende hacia las altas esferas del poder político estatal.

Detenidos por caso Carlos Manzo: Líderes criminales y funcionarios bajo arresto

La estructura detrás del crimen contra Manzo revela una peligrosa amalgama entre el crimen organizado y el servicio público. De acuerdo con las investigaciones, el presunto autor intelectual es Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", identificado como el líder de una célula criminal operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona.

Sin embargo, el caso tomó un giro oscuro al revelarse la participación de personas cercanas al entorno del exedil:



Samuel "N": Exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del alcalde, quien mantenía comunicación directa con "El Licenciado".

Exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del alcalde, quien mantenía comunicación directa con "El Licenciado". Josué Elogio "N": Un taxista que fungía como enlace con la estructura criminal.

Un taxista que fungía como enlace con la estructura criminal. Alejandro Baruc "N", alias "El Caos": Señalado como líder de una célula delictiva en Parácuaro, también bajo custodia por su presunta participación en la logística del atentado.

El eslabón perdido: El jefe de escoltas prófugo

A pesar de las dos decenas de detenciones, la justicia tiene una cuenta pendiente que impide cerrar la pinza sobre la ejecución del crimen. Se trata de José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñaba como jefe de escoltas del propio Carlos Manzo.

Jiménez Miranda se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Su captura es considerada vital por la Fiscalía, ya que su posición privilegiada le habría permitido no solo conocer los movimientos exactos del exedil, sino presuntamente facilitar el acceso a los ejecutores en el momento del ataque.

Su ausencia en el proceso mantiene abierta la herida de la traición dentro del círculo de seguridad más íntimo de la víctima.

¿Venganza política? Las denuncias de Grecia Quiroz contra figuras de Morena

Para Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, las capturas de sicarios y operadores del CJNG son solo una parte de la verdad. Quiroz insiste en que el móvil del magnicidio trasciende el control territorial del narco y se interna en el terreno de las represalias políticas.

Enérgicamente, la alcaldesa ha señalado que la Fiscalía debe profundizar en las denuncias que el propio Manzo interpuso en vida:

"Ustedes saben que en vida Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua. Elementos creo yo suficientes para que se les pueda mandar llamar, se les pueda mandar declarar", sentenció Quiroz ante los medios.

Grecia Quiroz lanza fuerte mensaje a Morena: alcaldesa de Uruapan va por Michoacán

La viuda sostiene que los conflictos políticos y las denuncias de corrupción interpuestas por su esposo contra estos personajes de alto perfil dentro de Morena deben ser agotadas como líneas de investigación, sugiriendo que la "autoría intelectual" podría tener un origen distinto al de las células criminales hoy tras las rejas.

A cinco meses del crimen, Uruapan vive una tensa calma bajo el mando de Grecia Quiroz, mientras la ciudadanía espera que el proceso judicial no se detenga en los operadores materiales y alcance a quienes dieron la orden final.

