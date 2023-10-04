Accidente en Quintana Roo provoca muerte de abuela, madre y nieta; viajaban a una cita médica

Se reportó la volcadura de un medio de transporte público en Solidad, Quintana Roo; este accidente provocó la muerte de tres mujeres que viajaban en este vehículo.

Los hechos ocurrieron cuando una pipa invadió el carril contrario, lo que provocó la volcadura de una combi en la que viajan algunas personas, entre ellas las tres mujeres que perdieron la vida.

De acuerdo con algunos reportes, la persona responsable de este choque huyó de la escena del accidente, por lo que ahora se encuentra prófugo de la justicia.

Abuela, madre y nieta pierden la vida tras volcadura de combi

Se reportó que las tres mujeres que fallecieron eran familiares, pues se trataba de la abuela, madre y nieta; hasta el momento se desconoce si hay más víctimas a causa de este accidente registrado en Solidaridad, Quintana Roo.

"Indudablemente quedó un esposo desamparado; sin su suegra, sin su esposa y sin su hija", compartió para Fuerza Informativa Azteca un vecino de la familia afectada.

El accidente ocurrió en la carretera Federal 307, cuando las tres mujeres se dirigían rumbo a una consulta médica.

Se reportó que la niña falleció en el hospital

De acuerdo con algunos reportes, la menor de edad, quien tenía una discapacidad perdió la vida momentos después de haber sido trasladada a un hospital cercano a la zona.

"Era una persona que siempre estuvo atenta a su mamá en todos sus problemas económicos, médicos y de salud", compartió uno de los vecinos a cerca de la madre que falleció en la volcadura de combi.

