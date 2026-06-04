Megabloqueo de transportistas en junio: ¿Qué exigen y porqué cerrarán las carreteras?

Ante la convocatoria del paro nacional de transportistas programado para el próximo 24 de junio, diversas carreteras y autopistas de México podrían verse afectadas por bloqueos y movilizaciones. El megabloqueo responde a diversas exigencias del sector, conoce cuáles son y por qué se verán afectadas las vialidades del país.

¿Por qué se convoca a un paro nacional el 24 de junio en las carreteras?

Los transportistas que participarán en el paro nacional del próximo 24 de junio aseguran que la movilización busca dar a conocer las problemáticas que enfrentan en su actividad diaria.

Entre sus principales demandas se encuentran el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, así como el fin a las presuntas extorsiones y abusos cometidos por las mismas autoridades municipales, federales y militares.

Además, denuncian altos costos por los servicios de grúas, ya que, según señalan, en algunos casos se les exige el pago de entre 80 mil y 250 mil pesos para liberar las unidades que se encuentren retenidas.

Paro nacional de transportistas 24 de junio 2026; carreteras que se verán afectadas|Captura de pantalla

Por medio de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), el gremio solicita además la eliminación de permisos municipales para el ingreso a ciudades con fines de abastecimiento.

Así como la implementación de tarifas oficiales para los servicios de grúas, la agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la entrega de placas y documentos pendientes, así como las modificaciones a las disposiciones legales relacionadas con el transporte de agua.

¿Cuáles son las carreteras y autopistas afectadas por el megabloqueo de transportistas?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la AMOTAC, el paro nacional del 24 de junio contempla movilizaciones y posibles bloqueo en diversas vilaidades del Estado de México, la Ciudad de México y sus principales accesos carreteros.



Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Carretera Chalco-México

Autopista México-Pirámides

Autopista México-Cuernavaca

Vía José López Portillo

Vía Morelos

Autopista México-Puebla

Autopista Arco Norte

Diversos puntos de la Ciudad de México

La AMOTAC informó que las movilizaciones están programadas para iniciar a las 8:00 horas del 24 de junio, por lo que estas vialidades podrían registrar cierres parciales, bloqueos y afectaciones durante el desarrollo de la protesta.