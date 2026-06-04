Megabloqueo de transportistas en junio: ¿Qué exigen y porqué cerrarán las carreteras?
Transportistas realizarán un megabloqueo nacional el 24 de junio. Conoce las demandas de la protesta y las carreteras que podrían resultar afectadas por el paro.
Ante la convocatoria del paro nacional de transportistas programado para el próximo 24 de junio, diversas carreteras y autopistas de México podrían verse afectadas por bloqueos y movilizaciones. El megabloqueo responde a diversas exigencias del sector, conoce cuáles son y por qué se verán afectadas las vialidades del país.
¿Por qué se convoca a un paro nacional el 24 de junio en las carreteras?
Los transportistas que participarán en el paro nacional del próximo 24 de junio aseguran que la movilización busca dar a conocer las problemáticas que enfrentan en su actividad diaria.
Entre sus principales demandas se encuentran el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, así como el fin a las presuntas extorsiones y abusos cometidos por las mismas autoridades municipales, federales y militares.
Además, denuncian altos costos por los servicios de grúas, ya que, según señalan, en algunos casos se les exige el pago de entre 80 mil y 250 mil pesos para liberar las unidades que se encuentren retenidas.
Por medio de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), el gremio solicita además la eliminación de permisos municipales para el ingreso a ciudades con fines de abastecimiento.
Así como la implementación de tarifas oficiales para los servicios de grúas, la agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la entrega de placas y documentos pendientes, así como las modificaciones a las disposiciones legales relacionadas con el transporte de agua.
¿Cuáles son las carreteras y autopistas afectadas por el megabloqueo de transportistas?
De acuerdo con la convocatoria difundida por la AMOTAC, el paro nacional del 24 de junio contempla movilizaciones y posibles bloqueo en diversas vilaidades del Estado de México, la Ciudad de México y sus principales accesos carreteros.
- Autopista México-Querétaro
- Autopista México-Pachuca
- Carretera Chalco-México
- Autopista México-Pirámides
- Autopista México-Cuernavaca
- Vía José López Portillo
- Vía Morelos
- Autopista México-Puebla
- Autopista Arco Norte
- Diversos puntos de la Ciudad de México
La AMOTAC informó que las movilizaciones están programadas para iniciar a las 8:00 horas del 24 de junio, por lo que estas vialidades podrían registrar cierres parciales, bloqueos y afectaciones durante el desarrollo de la protesta.