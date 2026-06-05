Desmienten hallazgo de Roxana Guzmán en barranco de Coatzacoalcos; esta es la versión oficial sobre la periodista secuestrada

Roxana Guzmán Ramírez, periodista secuestrada por un comando armado el pasado martes de 2 junio en el municipio de Nanchital, Veracruz, sigue sin ser localizada y se mantiene una búsqueda urgente para dar con su paradero ; así lo confirmó la gobernadora del estado, Rocío Nahle García.

Gobernadora aclara que la búsqueda de Roxana Guzmán continúa

En entrevista con medios de comunicación en las inmediaciones del Palacio Legislativo, la mandataria desmintió los rumores que aseguraban que la comunicadora había sido localizada con vida en un barranco de Coatzacoalcos y que presentaba signos de violencia.

"No, no, todavía no. Desde el primer momento, tanto la Fiscalía General del Estado como las fuerzas de seguridad federales y locales han estado buscando a la señora; no han parado, mandaron elementos de apoyo que envió la presidenta, y todavía siguen trabajando. Vamos a esperar a que la Fiscalía nos dé la información; están trabajando", detalló.

Al mismo tiempo, Rocío Nahle García explicó que será la Fiscalía la que en su momento dará su reporte una vez que se tengan datos concretos y responsables sobre Roxana Guzmán Ramírez.

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Rumor sobre localización de Roxana Guzmán Ramírez en Coatzacoalcos sacudió las redes

Fue alrededor del mediodía que por medio de redes sociales trascendió que la directora del portal Pulso Informativo del Sureste había sido localizada con vida en un barranco de una colonia popular de Coatzacoalcos, después de 48 horas de búsqueda, tras ser violentamente privada de su libertad en el interior de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas; rumor que horas más tarde fue desmentido por la gobernadora de Veracruz.

La incertidumbre crece mientras la familia espera respuestas

A más de 24 horas de la desaparición de Roxana Guzmán Ramírez, la incertidumbre sigue marcando a su familia. Su padre relató que durante el ataque fue golpeado y sometido por hombres armados que irrumpieron en el lugar, una agresión que dejó daños materiales y una profunda preocupación por el paradero de la comunicadora.

"Sí eran las seis de la mañana, seis o cinco, algo así, me golpearon, me patearon, me pagaron con el arma y me tiraron al piso y ni qué decir los señores, la verdad, no sé si está viva o está muerta, no sabemos nada", explicó el señor Fernando Guzmán.

Pese a que aseguró haber colaborado con las autoridades desde el primer momento, afirmó que hasta ahora no ha recibido información concreta sobre la investigación ni sobre el estado de salud de su hija.

El caso también vuelve a poner atención sobre los riesgos que enfrentan periodistas en Veracruz, una entidad que, de acuerdo con registros de Artículo 19, se mantiene entre los estados con más agresiones documentadas contra integrantes de la prensa.