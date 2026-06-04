“Tiroteo mañana": El macabro mensaje en escuela de Chihuahua que detonó alertas

Las autoridades de la capital de Chihuahua están en alerta después de un mensaje que amenazaba con un tiroteo en una escuela. Las palabras “tiroteo mañana” estaban escritas en una hoja en el baño de hombres en la Escuela Esfer, plantel Kennedy.

¿Qué pasó en la Escuela Esfer, plantel Kennedy?

Una maestra de la propia escuela fue quien notificó del mensaje encontrado el 3 de junio de 2026, por lo que contactaron a la Dirección de Seguridad Pública.

Al lugar acudieron oficiales de la policía local. Mientras que la escuela pidió la aplicación de rondines preventivos en los horarios de entrada y salida de los alumnos, con el fin de reforzar la seguridad en el perímetro escolar.

Medidas de seguridad tras la amenaza de tiroteo en Chihuahua

De la misma forma, pidieron la presencia del Grupo K-9, para reforzar la vigilancia en la comunidad educativa.

Además, la escuela Esfer destacó que sigue vigente el programa de revisión de mochilas en casa, donde los padres de familia revisan las pertenencias de sus hijos antes de ir a la escuela. Los alumnos entran al plantel con un carnet, el cual acredita que realizaron esa revisión.

En un comunicado, las autoridades del Plantel Kennedy informaron que las actividades se realizarán de manera ordinaria “quedando a criterio del padre de familia la asistencia del alumno”.

Reto viral: la causa detrás de las falsas amenazas en escuelas

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que ocurre una alerta de este tipo. Hasta abril de 2026 han ocurrido al menos 15 amenazas con notas con el mensaje “tiroteo mañana” en diversas escuelas de México.

Postura de las autoridades de seguridad en Chihuahua

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua ya emitió una alerta sobre esta broma que se trata de un reto viral de redes sociales, donde los alumnos buscan llamar la atención.

La policía de la capital de Chihuahua alerta que este tipo de juegos generan pánico, movilización de las autoridades y consecuencias legales. Ante ello, lo principal es informar estas amenazas y reportar las publicaciones en redes que promuevan el reto viral.

