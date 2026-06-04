En estos municipios habrá ley seca en Coahuila por las elecciones locales 2026

Este domingo 7 de junio de 2026, Coahuila vivirá un proceso electoral local, por el cual las autoridades de la entidad determinaron aplicar la ley seca para el día de las elecciones.

¿A qué hora comienza la ley seca en Coahuila por las elecciones?

Por medio del Periódico Oficial de la entidad, el gobierno estatal informó la medida, la cual aplicará desde las 0:00 horas del día sábado 6 de junio y terminará a las 24:00 horas del domingo 7 de junio de 2026.

Establecimientos afectados por la ley seca en Coahuila

La ley seca en Coahuila determina que los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas estarán cerrados el día anterior y el día de la elección en el estado.

La disposición también aplica para los establecimientos que tengan permiso o licencia para vender bebidas alcohólicas, sin importar si lo hacen con venta de alimentos.

También el consumo de estos productos queda prohibido en establecimientos que realicen reuniones sociales abiertas al público durante los mismos días en los que esta disposición es aplicable.

Lista completa de municipios con prohibición de venta de alcohol en Coahuila

La ley seca, formalizada el 29 de mayo de 2026, aplica a todos los 38 municipios de Coahuila:

Abasolo

Acuña (Ciudad Acuña)

Allende

Arteaga

Candela

Castaños

Cuatro Ciénegas

Escobedo

Francisco I. Madero

Frontera

General Cepeda

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Juárez

Lamadrid

Matamoros

Monclova

Morelos

Múzquiz

Nadadores

Nava

Ocampo

Parras

Piedras Negras

Progreso

Ramos Arizpe

Sabinas

Sacramento

Saltillo

San Buenaventura

San Juan de Sabinas

San Pedro

Sierra Mojada

Torreón

Viesca

Villa Unión

Zaragoza

Sanciones por incumplir la ley seca en el estado

El mismo acuerdo donde se decreta la ley seca especifica que los establecimientos que no cumplan con la disposición enfrentarán una clausura definitiva, además de sanciones administrativas o penales que correspondan.

¿Qué se elige en las elecciones Coahuila 2026?

Los ciudadanos de Coahuila acudirán a las urnas para elegir a 25 diputados locales, de los cuales 16 son de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Las campañas comenzaron en el estado el 5 de mayo y terminaron el miércoles 3 de junio de 2026. Los cómputos distritales comenzarán el 10 de junio y terminarán el 14 de junio de este año.