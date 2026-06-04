Dentro de maleta, encuentran cuerpo de niño calcinado en Tecate, Baja California

En Baja California, el cuerpo de un niño de entre 3 y 5 años de edad fue encontrado en una zona rural de Tecate, con claros signos de haber sido calcinado.

Qué se sabe del hallazgo en la delegación Nueva Colonia Hindú

El terrible hallazgo sucedió el 4 de junio de 2026 en un camino vecinal de la sección Cafetalera, en la delegación Nueva Colonia Hindú.

El cadáver estaba en el interior de una maleta, la cual fue abandonada en una zona deshabitada. Los restos tenían combustible y los responsables le prendieron fuego. Vecinos de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia por una nube de humo.

Reportan signos de violencia en el cuerpo localizado en Tijuana

Las autoridades, al llegar al área, encontraron el cuerpo del menor que aún era consumido por las llamas. Los primeros reportes indican que el cadáver tenía signos de violencia, ya que presentaba las manos atadas con alambre.

Además, los indicios señalan que la maleta fue arrastrada por algunos metros antes de que le prendieran fuego en el camino vecinal.

