Lo vieron salir de casa, pero nunca regresar: Joven de Los Mochis, Sinaloa lleva nueve días desaparecido

La incertidumbre y la angustia crecen para la familia de Luis Emilio López Andrade, un joven de 20 años que ya lleva nueve días desaparecido tras ser visto por última vez el pasado 25 de mayo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y de quien no se tiene información desde hace nueve días.

Su caso se suma a la larga lista de personas reportadas como desaparecidas en una entidad que desde hace años enfrenta una profunda crisis de seguridad, marcada por hechos violentos, enfrentamientos entre grupos criminales y el constante reclamo de familiares que buscan a sus seres queridos.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Luis Emilio fue visto por última vez alrededor de las 15:00 horas cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia 28 de Junio. Desde entonces, no volvió a comunicarse ni se ha tenido conocimiento de su paradero.

Sin tatuajes y con playera de manga larga, así fue visto por última vez Luis Emilio

Durante más de una semana, amigos y familiares han recorrido colonias cercanas, hospitales y distintos puntos de la región con la esperanza de obtener alguna pista que permita localizar al joven.

La preocupación aumenta conforme pasan los días sin resultados. Sus seres queridos señalaron que temen que pueda encontrarse en una situación de riesgo, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir su ficha de búsqueda y aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Como señas particulares, Luis Emilio no tiene tatuajes visibles, pero cuenta con una cicatriz en el brazo izquierdo.

El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, una playera interior de manga larga, otra playera de manga corta encima y llevaba una mochila tipo bolsa cruzada de color negro.

Activan ficha de búsqueda tras su desaparición de Luis Emilio López Andrade

El caso ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una ficha de búsqueda con el número RZN-0067-2026.

En las últimas horas trascendió que el joven podría encontrarse en Culiacán, aunque habrá que esperar a que autoridades confirmen dicha versión.

Mientras las investigaciones continúan, la familia del joven mantiene la esperanza de encontrarlo con vida y pidió a cualquier persona que tenga información relevante comunicarse de inmediato al 911 o a los números habilitados por las autoridades y colectivos de búsqueda.