VIDEO: Explosión de cuatro autotanques de gas LP deja 3 lesionados en Tepeaca

La explosión de cuatro autotanques de gas LP generó alarma durante la mañana de este jueves 4 de junio de 2026 en la colonia San Juan Negrete del municipio de Tepeaca en el Estado de Puebla, además de que obligó a una evacuación preventiva dde cientos de estudiantes. Este siniestro desató la movilización de los servicios de emergencia ante el riesgo de una fuga o nueva detonación en la zona.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta señaló que al menos tres personas resultaron lesionadas por la explosión de los autotanques de gas LP en el municipio de Tepeaca.

¡PÁNICO EN PUEBLA POR EXPLOSIÓN DE PIPAS!⁣

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Momentos de terror se vivieron la mañana de este jueves 4 de junio en el municipio de Tepeaca, tras registrarse el brutal estallido de cuatro pipas de gas LP dentro de un predio utilizado como almacén en la colonia San Juan Negrete.… pic.twitter.com/LAwqemMuaY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

¿Que pasó en San Juan Negrete? Explosión de pipa de gas en Tepeaca

De acuerdo con los primeros reportes, se dijo que una pipa transporta gas LP cuando ocurrió la explosión, lo que obligó a activar protocolos de seguridad en las inmediaciones de planteles educativos, esto debido a que la prioridad de las autoridades fuie poner a salvo de inmediato a los alumnos y al personal escolar, ante la posibilidad de que el siniestro escalara en cuestión de minutos.

#URGENTE | Explotó una pipa de gas en San Juan Negrete, en Tepeaca, #Puebla; evacuan a mil 753 estudiantes



Información en desarrollo... pic.twitter.com/TOzHdrIh7h — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Explosión en Tepeaca ¿Por qué la evacuación masiva en San Juan Negrete?

Debido a la cercanía de un hospital, escuelas y viviendas, se llevó a cabo una evacuación masiva. Cabe recordar que en este tipo de emergencias, una pipa de gas representa un elevado riesgo para la población ya que el combustible puede provocar incendios, la propagación de las llamas e incluso explosiones secundarias. La evacuación de cientos de personas se realizó de una manera más efectiva.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que el estallido se registró justo en un sitio en donde se almacenan pipas de gas.

🚧 ACTUALIZACIÓN || El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación mantiene presencia en San Juan Negrete, Tepeaca, donde se registró una explosión en un sitio donde se almacenaban pipas de gas.



Continuamos con los trabajos, evite la zona. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/sWZsUXSkeT — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

Protección Civil de Puebla también aclaró que activó un Comando Unificado luego de la explosión de un total de cuatro autotanques de gas LP en Tepeaca; además de que se evacuaron a unas 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva.

⚠️ El @Gob_Puebla activó un Comando Unificado tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P. en Tepeaca. Se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/nqf9P5EZUc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

Daños por la explosión de pipa de gas en Tepeaca, Puebla

Aunque aún ser evalúan los daños, ese tipo de hechos suelen dejar afectaciones materiales, cortes viales, además de un fuerte temor entre los vecinos y padres de familia. El manejo de gas en zonas habitadas pone, una vez más sobre la mesa, la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, supervisión y protocolos de emergencia.

Después de la evacuación, las autoridades y los equipos de emergencia deberán determinar el origen exacto de la explosión, además de revisar si hubo una fuga previa, alguna falla mecánica o se se trató de un error humano.

