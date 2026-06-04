¿Qué se elige en Coahuila el 7 de junio y por qué define el futuro del último bastión del PRI?

El próximo domingo 7 de junio, los coahuilenses acudirán a las urnas en una jornada electoral que va mucho más allá de la simple renovación de los gobiernos locales. Esta entidad se mantiene como el bastión histórico más importante para el Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, su fuerza en el estado dependerá de estos comicios.

Cabe señalar que el tricolor ha gobernado de manera ininterrumpida el estado de Coahuila desde la década de 1940. Actualmente Manolo Jiménez funge como gobernador tras haber ganado en las elecciones de 2023.

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La participación de toda la ciudadanía es vital para el futuro del estado. Este domingo 7 de junio, haz valer tu voz. ¡Tu voto cuenta! 🗓️✊ pic.twitter.com/NqPjmQPQDf — @INEMexico (@INEMexico) June 3, 2026

¿Qué se vota en Coahuila este domingo 7 de junio?

En esta jornada electoral, la ciudadanía de Coahuila acudirá a las urnas para renovar de manera integral los poderes locales del estado. Los cargos públicos que están en juego son los siguientes:



El Congreso del Estado: Se votará por las 25 diputaciones locales de Coahuila.

Se votará por las 25 Los diputados de Mayoría Relativa: Son los legisladores que ganan su escaño en las urnas de manera directa al obtener el mayor número de votos en cada uno de los 16 distritos electorales locales de la entidad.

Son los legisladores que ganan su escaño en las urnas de manera directa al obtener el mayor número de votos en cada uno de los 16 distritos electorales locales de la entidad. Los diputados de representación proporcional: Son las curules asignadas a las listas plurinominales de los partidos políticos. Se distribuyen de manera proporcional de acuerdo con el porcentaje de votación total que cada fuerza política obtiene a nivel estatal.

Actualmente el PRI cuenta con 10 diputaciones de mayoría relativa, luego le sigue Morena con 5 curules, PAN con 5 diputados, PRD con 2 curules, Unidad Democrática de Coahuila con 1 escaño, el Partido Verde también con 1, así como el PT.

La importancia radica en el umbral de la mayoría absoluta. Para aprobar presupuestos, dictámenes financieros y reformas legales ordinarias sin necesidad de negociar con la oposición, el actual gobierno estatal requiere de un bloque aliado de al menos 13 diputados.