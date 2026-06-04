Encuentran auto con 4 cadáveres en Chilpancingo, Guerrero

Las autoridades de Guerrero informaron del hallazgo de un automóvil abandonado en el municipio de Chilpancingo, el cual tenía cuatro cuerpos en su interior.

Qué se sabe del hallazgo de cuerpos en Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado detalló que el vehículo fue encontrado la mañana de hoy jueves 4 de junio de 2026, en el bulevar Vicente Guerrero. Ante ello, la dependencia aseguró en un comunicado que inició las investigaciones correspondientes.

La fiscalía guerrerense afirmó que personal especializado en criminalística acudió al lugar para realizar las primeras indagatorias. Las acciones incluyeron toma de imágenes, registro de evidencias y levantamiento de indicios materiales que los peritos consideraron pertinentes para la investigación.

Chilpancingo, Gro. a 4 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que, derivado del hallazgo de un vehículo sobre el bulevar Vicente Guerrero, en el municipio de Chilpancingo, en cuyo interior fueron localizadas cuatro personas sin vida, se iniciaron… pic.twitter.com/uf6gWrIzBN — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) June 4, 2026

Investigaciones de la Fiscalía de Guerrero tras el hallazgo

Después de las acciones de peritaje, oficiales trasladaron el automóvil a las instalaciones de Servicios Periciales de la Fiscalía, donde continúan las diligencias especializadas bajo condiciones controladas, con el fin de preservar los elementos probatorios.

Las investigaciones se desarrollan conforme a los protocolos correspondientes “salvaguardando en todo momento la dignidad de las víctimas y el respeto a sus derechos humanos”, destacó la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Antecedentes de violencia en el bulevar Vicente Guerrero

Cabe destacar que un trabajador del Ayuntamiento de Quelchultenango fue asesinado con arma de fuego en el mismo bulevar Vicente Guerrero un día antes, el 3 de junio de 2026, cuando viajaba en una camioneta oficial.

