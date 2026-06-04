Anuncian megaparo nacional de transportistas en junio: fecha, hora y autopistas que bloquearán

Transportistas de México anunciaron un megaparo nacional en junio el cual contempla el bloqueo de principales carreteras. La movilización busca que se cumplan sus exigencias y aquí te decimos cuándo será, a qué hora empieza y dónde serán los cierres.

El anuncio fue dado a conocer por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), a través de la delegación del Estado de México y la Ciudad de México. Toma tus precauciones ante este llamado que podría complicar la movilidad en los próximos días.

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¿Cuándo será el paro nacional de transportistas en México? Fecha exacta

La AMOTAC informó que los transportistas saldrán a manifestarse de nueva cuenta en las carreteras y autopistas federales en todo el país ante una falta de respuesta de las autoridades. El megaparo nacional será el próximo miércoles 24 de junio de 2026.

Carreteras y autopistas que serán bloqueadas por el paro nacional de transportistas

Los transportistas informaron que el paro nacional contempla cierres en carreteras y avenidas principales en diversas partes del país, de manera que el bloqueo se llevará en:



Autopista México-Querétaro Autopista México-Pachuca Carretera Chalco-México Autopista México-Pirámides Autopista México-Cuernavaca Avenida José López Portillo (Estado de México) Vía Morelos (Estado de México) Autopista México-Puebla Autopista Arco Norte Ciudad de México (no precisaron aún los puntos)

¿A qué hora empieza el paro nacional de transportistas?

La convococatoria de la AMOTAC establece que el megaparo nacional de los transporistas del próximo miércoles 24 de junio de 2026 comenzará desde muy temprano.

En su mensaje, se informaron dos horarios: la manifestación, que aseguran será pacífica, se tiene prevista que inicie a las 07:00 horas de la mañana y el cierre de carreteras será a las 08:00 horas de la mañana.

¿Qué exigen los transportistas de México? Por esta razón bloquearán

Los transportistas exigen un alto a los abusos por parte de autoridades municipios del país contra ellos, pues acusaron que los extorsionan por no traer ciertos permisos y por cometer supuestas faltas administrativas.

Además, señalaron que las grúas que los remolcan al ser multados les piden cuotas que van de 80 mil hasta los 250 mil pesos para poder liberar un vehículo de carga. La AMOTAC publicó la lista de solicitudes que no han sido resueltas por el gobierno, entre ellas:

• Seguridad en carreteras

• Alto a cobros excesivos de los servicios de grúas

• No al pago de permisos municipales para ingresar a las ciudades para realizar labores de abastecimiento de mercancías y de la canasta básica

• Tarifas oficiales de operación obligatorias

• Acelerar el proceso de trámites por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como entrega de placas, licencias, certificados y demás documentos

• Alto a las extorsiones en retenes federales y militares

• Dotación de placas y actualización de documentos por parte de la SICT para los vehículos de carga y turismo con modelos atrasados que ya se encuentran registrados en el sistema

• Modificar el artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, que sanciona penalmente al transportista por el traslado de agua