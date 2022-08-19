Una abuelita de 69 años mató de un balazo a un ladrón para defender a su esposo; ahora la mujer está detenida por el delito de homicidio. El hecho ocurrió en la localidad de Bialet Massé, Argentina la noche del 17 de agosto.

De acuerdo con las primeras versiones, dos delincuentes ingresaron por la fuerza al domicilio de la abuelita y su esposo durante la noche. Un policía de Argentina informó que se fue la luz en la casa y el hombre salió a revisar.

Una vez afuera fue sorprendido por el par de rateros, quienes a la fuerza lo obligaron a regresar a la casa y comenzaron a golpearlo para que les dijera dónde tenía guardadas las joyas y el dinero.

La abuelita quiso defender a su esposo, por lo que sacó una pistola que tenían guardada para emergencias, y ante la desesperación de ver cómo golpeaban a su pareja, la señora disparó el arma en dos ocasiones.

Bialet Massé, Córdoba. Casa de pareja de jubilados. Corte de luz, el hombre sale al patio a revisar la térmica.



Lo sorprenden 2 delincuentes, comienzan a golpearlo.



Su esposa toma un arma y realiza dos disparos. Muere uno de los delincuentes. Uno menos.pic.twitter.com/3F50ro9XQr — Sebastián ♊🐉🔥 - 🈳️ (@SEML_C) August 18, 2022

Abuelita mata a ladrón en Argentina

Uno de los disparos le da al delincuente, quien murió en el lugar casi inmediatamente, su cómplice logró darse a la fuga aprovechando la confusión que generaron los dos disparos.

“Cuando la policía llegó al lugar, solicitó los servicios de emergencia. Llegaron las ambulancias y los paramédicos constataron el deceso del ladrón”, relató el policía de Argentina.

#INSEGURIDAD #BialetMasse quedó imputada la mujer que mató a un delincuente para defender a su marido en medio de un violento robo en su casa. Rl hombre muerto tiene 30 años antecedentes y había salido de la cárcel, buscan a otro ladron que pudo escapar. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/dFDCAIyNdq — Leonardo Guevara (@leoguevara80) August 18, 2022

Los paramédicos atendieron al esposo de la abuelita por los golpes que recibió en el rostro. Mientras las autoridades comenzaron una investigación y la abuelita fue detenida por el homicidio del ladrón, pero las autoridades de Argentina no han informado cómo si la señora enfrentará un proceso legal o será puesta en libertad.