Abuelita siembra planta de marihuana en el asilo por error

Por error, una abuelita de 91 años de edad sembró y cultivó una planta de marihuana en el balcón del asilo de ancianos donde vive en Suabia, Alemania. Cuando los cuidadores se dieron, alertaron a las autoridades de lo que estaba pasando.

Al llamado acudió la policía alemana e ingresó al asilo Krumbach, para incautar la planta de marihuana que la abuelita había sembrado sin saber que se trataba de algo ilegal, pues la anciana solo quería decorar el balcón de su habitación.

Las autoridades confirmaron que la abuelita se sorprendió al conocer que se trataba de marihuana y que era ilegal sembrar y cultivar esa planta; sin embargo, la mujer de 91 años pidió a las autoridades que se le permitiera conservarla porque llevaba tiempo cuidándola, a cambio les prometió no consumirla.

Pero las autoridades no aceptaron dejar la planta en el asilo, y después de una larga plática convencieron a la abuelita de entregarles la marihuana, pero no lograron saber cómo llegó la semilla hasta el asilo, pues la señora aseguró no recordarlo.

Debido a su avanzada edad y el desconocimiento de la abuelita, las autoridades decidieron no sancionarla de ninguna manera, por lo que solo tuvo que entregar la planta que cuidó por varios meses, para que las autoridades pudieran destruirla.

La abuelita no pudo quedarse con su planta debido a que en Alemania es ilegal el cultivo y siembra de la planta. De acuerdo a la Ley Federal de Estupefacientes, en el país europeo quien tenga posesión de alguna droga, incluyendo la marihuana, puede ser castigado con hasta cinco años de prisión.

Actualmente, el gobierno alemán se encuentra en debate sobre una distribución legal controlada de “cannabis con fines de consumo” entre los adultos.

Según las cifras del OEDT, casi el 30 por ciento de los europeos adultos han consumido cannabis, al menos, una vez en su vida.

