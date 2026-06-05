Los detienen tras salir en VIDEO: caen dos por robo de relojes de lujo que venían del AIFA

Dos hombres fueron detenidos como presuntos responsables del asalto al conductor de una camioneta que transportaba relojes de lujo cuando salía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el 25 de mayo de 2026

El asalto quedó registrado en video por una cámara de seguridad que estaba instalada en la unidad cuando circulaba por el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Ecatepec.

¿Quiénes son los detenidos por robo de camioneta con relojes de lujo en Ecatepec?

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad del Edomex y de la Fiscalía General de Justicia estatal detuvieron a los dos supuestos asaltantes.

Los detenidos fueron identificados como Carlos "N" y José Alberto "N", investigados por su posible participación en el robo de vehículo con violencia y de mercancía.

Ladrones robaron dos autos con relojes de lujo

De acuerdo con la fiscalía estatal, los los delincuentes interceptaron dos unidades que acababan de salir del AIFA. Cada uno de los detenidos, presuntamente condujo una de las unidades robadas y escaparon de inmediato.

La investigación de las autoridades permitió identificar la ubicación de ambos sujetos en el municipio de Huehuetoca, Edomex.

Captan asalto en Circuito Exterior Mexiquense

El video del momento de asalto fue difundido en redes sociales. En una de las grabaciones se observa a un automóvil gris interceptar la unidad en la que iban las víctimas con la mercancía luego de salir de la zona de aduanas del AIFA.

Otra grabación muestra a uno de los ladrones armado acercarse al vehículo e incluso se aprecia que le quita el celular a una de las víctimas, quien después de ser despojada sale de cuadro.

El delincuente comienza a conducir rápidamente, pero por unos segundos, no se percató que estaba siendo grabado y posteriormente voltea la cámara, pero su rostro ya había quedado registrado.

⚠️ Roban vehículo con relojes tras salir de #AIFA



🚨 En #Tecámac, sujetos armados robaron una camioneta que había salido de la aduana del @aifaaero, presuntamente cargada con relojes, sobre el Circuito Exterior Mexiquense.



Cámaras de seguridad captaron el momento en que un… pic.twitter.com/nLu54s43BD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Difunden fotografías de los presuntos asaltantes en Circuto Exterior Mexiquense

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes 5 de junio de 2026 la detención de ambos y compartió las imágenes de los rostros de los probables responsables.

No obstante, indicó que continúan las indagatorias para identificar y detener al resto de los involucrados, aunque por ahora se desconoce si los detenidos forman parte de ina banda dedicada al robo de transporte público.

