Desaparece alumna de la UNAM: buscan a Avril Zuley de la Facultad de Veterinaria

Avril Zuley García Flores, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reportada como desaparecida.

La estudiante de 20 años de edad, fue vista por última vez el 4 de junio de 2026, de acuerdo con la ficha de búsqueda que se generó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué se sabe de la desaparición de Avril Zuley, estudiante de la UNAM?

El reporte de la desaparición fue registrado este 5 de junio, de acuerdo con el boletín de búsqueda con folio D/02065/2026/CBP. Fue vista por última vez en su domicilio en la colonia Ventura Pérez de Alba, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Avril Zuley García Flores vestía un pantalón de mezclilla color beige, playera deportiva negra, sudadera gris con naranja, tenis blancos y usa lentes. Mide 1.68 metros y tiene un lunar en el ojo derecho.

⚠️ Compartimos la ficha de búsqueda de Avril Zuley García Flores, estudiante de la @FMVZUNAM.



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Kimberly salió a sacar copias y no volvió: siguen buscando a alumna del CCH Naucalpan

Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan, también de la UNAM, está desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 luego de ir a sacar unas copias para una tarea escolar en la colonia San Rafael Chamapa.

Mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello negro a media espalda, nariz lineal base mediana, orejas chicas, mentón oval, labios delgados, tez blanca, frente chica, cejas semipobladas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y traía una mochila rosa.

Kimberly fue a sacar copias en Naucalpan y ya no regresó; han pasado 6 días sin tener rastro

Detienen a dos por desaparición de Kimberly Hilary

El caso fue investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tras estos hechos, dos hombres fueron detenidos como presuntos implicados, pero del paradero de la alumna nada se sabe.

Se trata de Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

El 5 de febrero de 2026 el CCH Naucalpan hizo un llamado a las autoridades y pidió no detener la búsqueda al insistir en las averiguaciones que den con el paradero de loa menor.

