El servicio de transporte que llevará directo al Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la capital presentó formalmente su estrategia de transporte especial de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bajo el lema "La pelota vuelve a casa", las autoridades locales desplegarán un robusto sistema de conectividad para garantizar el acceso directo y ordenado de miles de aficionados al Estadio Ciudad de México y aquí te contamos de qué se trata.

Qué es el nuevo servicio de transporte al Estadio

Se trata de un operativo de movilidad integrada diseñado exclusivamente para los días de partido, compuesto por dos modalidades principales de traslado terrestre: los servicios Park & Ride (Estaciónate y Sal) y los servicios Ride. Estas rutas especiales operarán como un sistema de autobuses directos y exprés que conectarán puntos estratégicos de la capital con los accesos del estadio.

De qué puntos saldrá este transporte

El esquema de rutas se divide en dos categorías según la infraestructura de origen de los pasajeros:

1. Servicios Park & Ride (Con estacionamiento disponible)

Están diseñados para quienes desean dejar su automóvil en un lugar seguro y continuar su viaje en autobús:



Auditorio Nacional: Salida desde Calle Auditorio Nacional s/n esquina Av. Paseo de la Reforma (Bosque de Chapultepec I Secc.), con zona de estacionamiento en Campo Marte. Llega al CETRAM Huipulco.

Salida desde Calle Auditorio Nacional s/n esquina Av. Paseo de la Reforma (Bosque de Chapultepec I Secc.), con zona de estacionamiento en Campo Marte. Llega al CETRAM Huipulco. Plaza Carso: Salida desde Lago Zúrich 245, Ampliación Granada. Llega directo a la zona de Santa Úrsula - Santo Tomás.

Salida desde Lago Zúrich 245, Ampliación Granada. Llega directo a la zona de Santa Úrsula - Santo Tomás. Centro Comercial Santa Fe: Salida desde Juan Salvador Agraz 30-20, Lomas de Santa Fe. Llega al CETRAM Huipulco.

Salida desde Juan Salvador Agraz 30-20, Lomas de Santa Fe. Llega al CETRAM Huipulco. Six Flags México: Salida desde el estacionamiento del parque de diversiones en la Carr. Picacho-Ajusco km 1.5, Jardines del Ajusco. Llega al CETRAM Huipulco.

Salida desde el estacionamiento del parque de diversiones en la Carr. Picacho-Ajusco km 1.5, Jardines del Ajusco. Llega al CETRAM Huipulco. Parque Ecológico Xochimilco: Salida desde Canal de Garay, Anillo Periférico. Llega al CETRAM Huipulco.

¿Vas al Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio?🏟️✨

Ubica los puntos de Park Ride que ofrecerán un servicio especial para tu traslado al recinto.🚌

Sólo necesitas tu tarjeta de Movilidad Integrada (adquiérela en taquillas de Metro y máquinas expendedoras de Metrobús). pic.twitter.com/Pfmg2ntldt — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) June 4, 2026

2. Servicios Ride (Puntos de conexión masiva)

Rutas directas desde nodos de transporte o espacios públicos clave:



Bellas Artes: Salida en Av. Juárez y Eje Central hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.

Salida en Av. Juárez y Eje Central hacia Santa Úrsula - Santo Tomás. CETRAM Chapultepec: Salida desde la Primera Sección del Bosque de Chapultepec hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.

Salida desde la Primera Sección del Bosque de Chapultepec hacia Santa Úrsula - Santo Tomás. Ángel de la Independencia: Salida desde la glorieta de Av. Paseo de la Reforma hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.

Salida desde la glorieta de Av. Paseo de la Reforma hacia Santa Úrsula - Santo Tomás. Palacio de los Deportes: Salida sobre Circuito Interior frente al recinto, con destino a Santa Úrsula - Santo Tomás.

Salida sobre Circuito Interior frente al recinto, con destino a Santa Úrsula - Santo Tomás. Parque México: Salida en Av. Sonora casi esquina con Av. México hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.

Salida en Av. Sonora casi esquina con Av. México hacia Santa Úrsula - Santo Tomás. Estadio Olímpico Universitario: Salida en la Terminal de C.U. Trolebús Línea 7 (Av. Universidad 4223), ideal para usar el estacionamiento de Ciudad Universitaria, con destino al CETRAM Huipulco.

Salida en la Terminal de C.U. Trolebús Línea 7 (Av. Universidad 4223), ideal para usar el estacionamiento de Ciudad Universitaria, con destino al CETRAM Huipulco. San Jerónimo: Salida en Tarasquillo s/n (San Jerónimo Lídice), con opción de usar el estacionamiento de Plaza Galerías San Jerónimo, con destino al CETRAM Huipulco.

Horarios y costos

Las tarifas y frecuencias operativas se han unificado para brindar un servicio continuo y predecible a los asistentes:

Frecuencia de salida: Los autobuses de todas las rutas partirán cada 15 minutos con estricta puntualidad.

Horario de disponibilidad: El servicio especial estará habilitado desde las 07:00 h los días asignados.

Costo de los trayectos (Viaje redondo):



Rutas Park & Ride (Auditorio, Santa Fe, Plaza Carso, Six Flags, Xochimilco): 500 pesos .

(Auditorio, Santa Fe, Plaza Carso, Six Flags, Xochimilco): . Rutas Ride (Bellas Artes, Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, C.U., San Jerónimo): 350 pesos.

Qué eventos cubrirá el transporte

El plan maestro "La jugada de movilidad 2026" de la Semovi está estrictamente programado para dar cobertura integral a los partidos de fútbol correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, evento que marca el regreso de la máxima justa balompédica al suelo mexicano.