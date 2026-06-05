Hombre se resiste a un asalto en transporte público y lo matan en Tlalnepantla durante la noche

Un hombre de entre 40 y 45 años de edad perdió la vida tras presuntamente resistirse a un asalto a bordo de una unidad de transporte público en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Los hechos ocurrieron cuando el camión circulaba sobre la lateral del Periférico, en la colonia Viveros del Valle con dirección a la zona de Arboledas. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto abordó la unidad sin que el conductor advirtiera que aparentemente se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia.

#MientrasDormía | 🔴 Un hombre murió tras resistirse a un asalto en una unidad de transporte público en Tlalnepantla, Edomex. El presunto responsable fue detenido.



🚗 Además, dos personas resultaron heridas en un fuerte choque en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.



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Minutos después, el individuo sacó un arma de fuego y amenazó a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Durante el asalto, uno de los usuarios se habría negado a entregar sus objetos de valor, por lo que el agresor le disparó.

La víctima sufrió una herida de bala que le provocó la muerte dentro del vehículo de pasajeros. Tras lo ocurrido, el conductor solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

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Elementos de la policía que realizaban labores de vigilancia en la zona acudieron de inmediato al llamado, implementaron un operativo de búsqueda e interceptaron al presunto delincuente, quien fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Dos personas lesionadas tras choque en la colonia Vértiz Narvarte

Dos personas resultaron lesionadas la noche de este jueves luego de un accidente automovilístico registrado en el cruce del Eje 6 Sur Ángel Urraza y la avenida José María Vértiz, en la colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió presuntamente debido a que uno de los conductores involucrados no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó una fuerte colisión entre ambas unidades.

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Tras el impacto, uno de los vehículos salió proyectado varios metros y terminó estrellándose contra un poste de concreto ubicado sobre la vialidad. El segundo automóvil presentó daños considerables, principalmente en uno de sus costados, donde recibió el golpe.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica a los ocupantes lesionados, dos personas fueron valoradas a bordo de ambulancias y posteriormente trasladadas a distintos hospitales para recibir atención especializada.

Bomberos realizaron labores para retirar las unidades siniestradas mientras se efectuaban las maniobras, la circulación presentó afectaciones parciales. Una vez concluidos los trabajos de emergencia y el retiro de los vehículos, la vialidad fue restablecida por completo.

Se forma socavón en el eje 5 sur San Antonio

Un socavón se formó sobre el Eje 5 Sur San Antonio, a la altura de la colonia Ciudad Deportiva, en la alcaldía Benito Juárez, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de obras de la demarcación.

⚠️ Precaución si circulas por la alcaldía Benito Juárez.



Vecinos de la colonia Ciudad de los Deportes reportaron un socavón sobre Eje 5 Sur San Antonio, cerca de Patriotismo. La zona ya fue acordonada mientras autoridades investigan las causas del hundimiento.



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De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona y autoridades detectaron el hundimiento sobre la carpeta asfáltica y dieron aviso a los servicios de emergencia para evitar riesgos a peatones y automovilistas que circulan diariamente por esta importante vialidad.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para acordonar el área afectada y restringir el paso vehicular, mientras que los trabajadores de la alcaldía iniciaron los trabajos de evaluación para la reparación del daño.

Aunque en la superficie el socavón presenta un diámetro aproximado de 60 centímetros, al interior se observa una cavidad superior a un metro de profundidad, por lo que será necesario realizar labores de revisión para descartar afectaciones mayores en la infraestructura subterránea.

Debido a las obras de reparación, al menos dos carriles permanecerán cerrados temporalmente a la circulación.