¿Qué líneas del Metro CDMX están lentas hoy? Reportan retrasos por lluvias este viernes
Toma previsiones: La lluvia moderada en la CDMX obliga al Metro a activar el protocolo de marcha de seguridad. Consulta aquí el estado de las líneas, tiempos de espera y rutas alternas en tiempo real.
Sigue aquí la cobertura en vivo sobre el avance del Sistema de Colectivo Metro este viernes 5 de junio. Persiste una lluvia moderada en diversas alcaldías de la capital, lo cual puede interferir con el servicio y aumentar los tiempos de espera en las estaciones.
Mantente conectado para conocer qué estaciones presentan mayor afluencia y cómo optimizar tu ruta de regreso a casa.
¿Cómo avanza el metro de la CDMX hoy 5 de junio?
Estaciones cerradas
Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin servicio para ascenso ni descenso de personas usuarias.
Se cuenta con apoyo de unidades de RTP entre Xola y Pino Suárez.
Retrasos en línea 7
Usuarios reportan retrasos en la línea 7, toma precauciones.
Usuarios reportan servicio interrumpido en estación La Raza
En la estación La Raza con dirección a Universidad, de la línea 3, usuarios reportan que hay un tren detenido.
Comienza la alta afluencia de pasajeros en Líneas 1,2,3,8,9,12 y A
Se reporta que el servicio continúa de forma regular pero puede cambiar debido a las lluvias.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 5, 2026
A esta hora, se continúa con afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12 y A. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones.
La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de… pic.twitter.com/1lVbrjHGck