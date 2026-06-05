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¿Qué líneas del Metro CDMX están lentas hoy? Reportan retrasos por lluvias este viernes

Toma previsiones: La lluvia moderada en la CDMX obliga al Metro a activar el protocolo de marcha de seguridad. Consulta aquí el estado de las líneas, tiempos de espera y rutas alternas en tiempo real.

Metro CDMX 5 de junio 2026
|X/ @MetroCDMX

Escrito por: Amparo Castañeda

Sigue aquí la cobertura en vivo sobre el avance del Sistema de Colectivo Metro este viernes 5 de junio. Persiste una lluvia moderada en diversas alcaldías de la capital, lo cual puede interferir con el servicio y aumentar los tiempos de espera en las estaciones.
Mantente conectado para conocer qué estaciones presentan mayor afluencia y cómo optimizar tu ruta de regreso a casa.

¿Cómo avanza el metro de la CDMX hoy 5 de junio?

Estaciones cerradas

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin servicio para ascenso ni descenso de personas usuarias.

Se cuenta con apoyo de unidades de RTP entre Xola y Pino Suárez.

Retrasos en línea 7

Usuarios reportan retrasos en la línea 7, toma precauciones.

Usuarios reportan servicio interrumpido en estación La Raza

En la estación La Raza con dirección a Universidad, de la línea 3, usuarios reportan que hay un tren detenido.

Comienza la alta afluencia de pasajeros en Líneas 1,2,3,8,9,12 y A

Se reporta que el servicio continúa de forma regular pero puede cambiar debido a las lluvias.

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