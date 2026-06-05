Una menor de edad resultó herida por un disparó en el abdomen cuando estaba con su pareja en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), pero el presunto responsable dio una versión distinta de lo que pasó para esconder un intento de feminicidio.

El caso llegó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por los hechos ocurridos el 1 de mayo de 2026 y agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron al probable implicado en los hechos.

Investigan a hombre por intento de feminicidio de su pareja

El presunto responsable fue identificado como Julio “N”, quien se encuentra bajo investigación por su probable participación en el delito de intento de feminicidio en agravio de su pareja, una adolescente de 17 años.

De acuerdo con la investigación, la víctima estaba con su pareja, Julio “N”, en calles de la colonia Cuchilla de Padierna, cuando éste habría disparado contra ella lesionándola en el abdomen. La adolescente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Sujeto acusado de disparar a su pareja dijo que la hirieron en un asalto

Las indagatorias de la Fiscalía de la CDMX establecieron que, tras lo ocurrido, el imputado habría dicho que su pareja fue víctima de un asalto, versión que dio para ocultar los hechos.

No obstante, tras diversos actos de investigación, se identificó su probable participación y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra y fue detenido al día siguiente de los hechos en la misma alcaldía.

Procesan a hombre por intento de feminicidio en Tlalpan

El 3 de junio de 2026, se llevó a cabo una audiencia en la que Julio “N” fue vinculado a proceso y un juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía de CDMX indicó que en la audiencia el agente del Ministerio Público presentó dictámenes periciales en mecánica de lesiones y de hechos, así como el certificado médico de la víctima y otros datos de prueba.

