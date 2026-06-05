Marchas y bloqueos HOY: Estas son las calles cerradas por la CNTE en CDMX este 5 de junio 2026

Entre las lluvias y los encharcamientos, la Ciudad de México (CDMX) también se ve afectada por las marchas y los bloqueos, que complican el avance de los automovilistas hoy 5 de junio de 2026.

Para que llegues a tiempo a tu destino, te mostramos minuto a minuto cuáles son las calles cerradas, dónde hay protestas, qué alternativas viales puedes utilizar y los efectos de la lluvia en el tránsito.

A continuación te mostramos lo que ocurre en las calles de la capital, de acuerdo con información del Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del C5.

