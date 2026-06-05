Marchas y bloqueos HOY: Estas son las calles cerradas por la CNTE en CDMX este 5 de junio 2026
En CDMX HOY también se espera un caos provocado por los integrantes de la CNTE; aquí te mostramos minuto a minuto los bloqueos y protestas en la capital.
Entre las lluvias y los encharcamientos, la Ciudad de México (CDMX) también se ve afectada por las marchas y los bloqueos, que complican el avance de los automovilistas hoy 5 de junio de 2026.
Para que llegues a tiempo a tu destino, te mostramos minuto a minuto cuáles son las calles cerradas, dónde hay protestas, qué alternativas viales puedes utilizar y los efectos de la lluvia en el tránsito.
A continuación te mostramos lo que ocurre en las calles de la capital, de acuerdo con información del Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del C5.
¿Dónde y a qué hora habrá bloqueos y marchas HOY?
¡Atención! Manifestantes cierran Viaducto
Ya comenzaron las complicaciones en la capital, ahora se registra un bloqueo en Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la estación del Ciudad Deportiva del Metro CDMX.
Las filas de autos detenidos comienzan a crecer y para evitar esta zona, lo mejor es utilizar la Calzada Ignacio Zaragoza como una alternativa.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Viaducto Río de la Piedad al Oriente a la altura de la estación del metro Ciudad Deportiva. #AlternativaVial Calz. Ignacio Zaragoza. pic.twitter.com/F7HDosEaI5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 5, 2026
Se mantiene un bloqueo en Avenida Balderas
Un grupo de manifestantes permanece en el cruce de las avenidas Arcos de Belén y Balderas, por lo que no hay paso para los automovilistas. Una alternativa vial es la calle Dr. Liceaga.
Debido a este bloqueo, el servicio de la Línea 3 del Metrobús tuvo modificaciones y NO HAY SERVICIO en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas y Cuauhtémoc.
⚠️AVISO L3— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 5, 2026
6⃣Seguimos informando, por presencia de movilizaciones sociales.
✅Tenayuca↔️Buenavista.
✅Pueblo Sta. Cruz Atoyac↔️Jardín Pushkin.
❌Sin servicio: Mina a Cuauhtémoc.
(Actualización 08:19 h.)
Consulta actualización del Estado de Servicio en:…
Estas son todas las manifestaciones en la alcaldía Cuauhtémoc
A las 10:00 de la mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestarán en dos puntos de la CDMX.
-Paseo de la Reforma esquina con Avenida Insurgentes, colonia Tabacalera.
-Paseo de la Reforma esquina con Bucareli, colonia Tabacalera.
Mientras que al mediodía, otro grupo de manifestantes se dará cita en la Avenida Chapultepec, esquina con Amberes, colonia Juárez.
A las 3:00 de la tarde, podrían registrarse afectaciones en las inmediaciones de la estación Hidalgo, del Metro CDMX, que se localiza en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.
Durante el día, un colectivo se manifestará en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, ubicados en James Sullivan #133, colonia San Rafael.
¿Qué autos no circulan hoy viernes?
De acuerdo con las autoridades, el programa Hoy No Circula aplica para los autos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, hologramas 1 y 2.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 5, 2026
El #HoyNoCircula de este viernes 5 de junio en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2 y permisos.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/gNxLgd3SkE