¡La detienen por quinta vez! Cae mujer con historial criminal desde 1995 en la CDMX

Parece chiste, pero es una anécdota más de la CDMX y es que esta vez, una mujer fue detenida (otra vez) luego de que se llevaran a cabo dos cateos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, ¿la verdadera sorpresa? La fémina ya contaba con cuatro ingresos a prisión; aquí los detalles.

¿Cliente frecuente de la prisión?: Cae mujer en CDMX con historial delictivo desde 1995

Un historial delictivo que abarca más de tres décadas y cuatro ingresos previos a prisión no lograron detener a la mujer, quien ahora fue nuevamente detenida por la presunta distribución de narcóticos (narcomenudeo), esta vez las autoridades le aseguraron más de 350 dosis de presunta droga, casi cuatro kilogramos de marihuana, cigarrillos manufacturados, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Más de 30 años burlando a las autoridades de la CDMX

Desde 1995, la mujer ha sido detenida por fraude y uso de documentos falsos. En años más recientes, fue aprehendida por delitos contra la salud, portación de arma de fuego, así como fabricación e importación de objetos aptos para agredir.

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La captura se logró gracias a diversas denuncias ciudadanas que alertaron sobre inmuebles utilizados como aparentes centros de distribución de narcóticos.

Los operativos realizados en la Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc cierran una fase de investigación derivada de denuncias vecinales sobre puntos de narcomenudeo.

Con la puesta a disposición de Laura "N", el Poder Judicial de la Ciudad de México iniciará el quinto proceso penal en contra de la imputada, cuyo historial delictivo es el elemento central que las autoridades ministeriales integrarán en la carpeta de investigación para definir su situación jurídica en las próximas horas.

