¿Por qué lo golpeó? Captan violenta agresión de automovilista contra ciclista en Tlalpan, CDMX

Un nuevo caso de violencia vial quedó registrada en la CDMX, cuando un automovilista fue captado en video mientras golpeaba a un ciclista en plena vía pública de la alcaldía Tlalpan, un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a un conductor, aparentemente a bordo de un vehículo de alta gama, golpeando y pateando a la víctima en medio de la calle. El incidente ocurrió en el cruce de Acoxpa y Periférico, en la alcaldía de Tlalpan, una de las zonas con mayor tránsito vehicular de la CDMX.

La grabación difundida en redes sociales, muestra varios segundo de la agresión, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer las razones que originaron el enfrentamiento entre las personas involucadas.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si existe alguna denuncia formal o una investigación en curso relacionada con los hechos. Tampoco se ha revelado la identidad de las personas involucradas. Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales.

Las fallas de la ciclovia en Insurgentes y Tlalpan

Las ciclovías de la Ciudad de México fueron creadas para brindar seguridad a quienes se desplazan en bicicleta, pero para muchos usuarios se han convertido en espacios de riesgo.

La falta de respeto a estos carriles, la invasión constante de automovilistas y repartidores, así como problemas de infraestructura, obligan a los ciclistas a exponerse al tránsito vehicular. Repartidores y automovilistas bloquean el paso sistemáticamente bajo la excusa del “espérame tantito”.

Ciclovías de terror en CDMX: Las fallas en Insurgentes y Tlalpan que hacen dudar su funcionalidad

El caso de Evelyn Sánchez, quien fue agredida tras reclamar la invasión de una ciclovía, reavivó el debate sobre si estos espacios realmente protegen a los usuarios o si, sin vigilancia y cultura vial, terminan convirtiéndose en escenarios de conflicto y peligro.

“Se llevaron mi teléfono, me robaron, me golpearon. Esto fue por denunciar la violación del reglamento”, relató Evelyn tras ser atacada por la familia del infractor.

