Detienen a exasistente de la periodista Adela Micha: ¿Quién es y qué hizo?

Una excolaboradora de la periodista Adela Micha fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

La institución dio a conocer este viernes 5 de junio de 2026 la detención de una mujer investigada por utilizar documentos con firmas falsas para obtener beneficios económicos.

¿Quién es la excolaboradora de Adela Micha detenida?

El reporte de la Fiscalía de la CDMX establece que la mujer detenida se llama Suzanne “N”. La mujer es investigada por su probable participación en el delito de uso de documento falso, derivado de hechos que habrían afectado el patrimonio de la periodista.

Firmaron documentos a nombre de Adela Micha

La investigación inició en junio de 2025 tras la denuncia presentada por Adela Micha, quien identificó diversos documentos elaborados en 2019 que contenían firmas atribuidas a ella, pero que aseguró no haber suscrito ni autorizado.

Esto reveló investigación en caso de la periodista

Entre los documentos identificados se encuentra un contrato de mutuo con garantía hipotecaria mediante el cual se obtuvo un préstamo por un millón de pesos. También un convenio modificatorio y un pagaré por 1 millón 240 mil pesos.

De acuerdo con la denuncia, los documentos fueron utilizados sin el consentimiento de la comunicadora y la obligaban a asumir compromisos económicos y patrimoniales.

Así fue la captura de excolaboradora de Adela Micha

Especialistas en grafoscopía y documentoscopía analizaron las firmas en dichos documentos y se recabaron muestras caligráficas y diversos elementos de prueba para esclarecer los hechos.

Mientras que Suzanne “N” fue detenida el 4 de junio de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el estado de Morelos.

Los elementos realizaron análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y vigilancias que permitieron identificar domicilios vinculados con la imputada.

Suzanne “N” fue trasladada e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Exasistente de Adela Micha habría recibido dinero

Suzanne “N” enfrenta una causa penal distinta iniciada por la Fiscalía de la CDMX en diciembre de 2024 por hechos relacionados con la administración fraudulenta de recursos económicos en agravio de la periodista.

De acuerdo con esa investigación, en octubre de 2023 y junio de 2024, cuando era asistente de Adela Micha, Suzanne “N” habría recibido recursos económicos vinculados con actividades profesionales de la periodista sin su conocimiento ni autorización.

Las indagatorias permitieron establecer que un tercero realizó diversos depósitos por más de un millón de pesos para la realización de entrevistas en un proyecto de comunicación vinculado con la actividad profesional de la víctima.

Adela se enteró se dichos movimientos hasta que fue contactada directamente por la persona que realizó las aportaciones, quien buscaba información sobre el desarrollo del proyecto.

Suzanne “N” fue vinculada a proceso por administración fraudulenta en una causa penal distinta relacionada con la misma víctima.