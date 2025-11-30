Un bebé murió atropellado tras caer de la camioneta de su mamá en Santiago, Nuevo León

Ocurrió un trágico accidente el mediodía de hoy 29 de noviembre en el municipio de Santiago, Nuevo León. Un bebé de un año y seis meses, murió atropellado luego de caer de una camioneta en movimiento mientras su mamá maniobraba para ingresar al estacionamiento de un centro comercial.

Los hechos se registraron sobre la Carretera Nacional, entre José Mariano Abasolo y Matamoros, cuando la puerta trasera izquierda del vehículo se abrió repentinamente y el menor salió expulsado hacia el pavimento.

Testigos señalaron que la madre al intentar incorporarse al área de cajones, el bebé cayó y fue accidentalmente arrollado por la misma unidad, muriendo de manera inmediata.

Al parecer el bebé no viajaba en silla ni con sistemas de retención

Según los primeros reportes, la camioneta no tenía activado el seguro de puertas, y el bebé habría jalado accidentalmente la manija, provocando la apertura en plena maniobra. Medios locales reportaron que el menor viajaba en el asiento posterior, pero no iba en silla infantil ni sujetado, lo que provocó que saliera del vehículo.

En un inicio se manejó la posibilidad de que otro automóvil hubiera atropellado al pequeño; sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades, quienes determinaron que el impacto fue provocado por la misma camioneta al dar vuelta hacia la derecha.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León analiza si la ausencia de una silla infantil o de sistemas de retención fue un factor determinante en la tragedia, así como la mecánica exacta de la caída.

También se revisarán las cámaras de seguridad del establecimiento para precisar el momento en que la puerta se abrió y la forma en que ocurrió el atropellamiento.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento del bebé y la zona fue asegurada

Personal de Protección Civil Municipal de Santiago arribó minutos después del accidente. Tras la valoración inicial, se confirmó que el bebé ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, agentes ministeriales y peritos se trasladaron al área para iniciar las investigaciones y resguardar el acceso del centro comercial.