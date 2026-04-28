Se pierde en la niebla, pierde comunicación y cae: accidente de aeronave en Sudán deja 14 muertos

Un fatal accidente de una aeronave en Sudán dejó al menos 14 personas muertas luego de que una avioneta tipo Cessna se desplomó en las afueras de Juba ; la unidad transportaba a 13 pasajeros y un piloto, quienes perdieron la vida tras el impacto.

El incidente ocurrió la mañana de este 27 de abril, poco después del despegue, cuando la aeronave perdió comunicación.

De acuerdo con autoridades, el accidente de la aeronave en Sudán se registró minutos después de que la unidad partiera desde Yei; el contacto se perdió en pleno vuelo y, poco después, se confirmó el desplome en una zona cercana a la capital, lo que activó un operativo de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente de aeronave en Sudán?

Los primeros reportes indican que la aeronave enfrentó condiciones meteorológicas adversas; la baja visibilidad habría dificultado la operación, lo que pudo influir en la pérdida de control antes del impacto.

El accidente ocurrió en una zona con presencia de niebla; imágenes difundidas muestran restos de la unidad en llamas, lo que confirma la magnitud del siniestro.

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#Mundo 🚨 | #ÚltimaHora ✈️ Al menos 14 personas murieron tras el accidente de una aeronave ligera cerca de Yuba, Sudán del Sur, según informaron autoridades. pic.twitter.com/AHJvP8cleH — Vanguardia (@vanguardiacom) April 27, 2026

Sin sobrevivientes tras el impacto de aeronave en Sudán

Autoridades confirmaron que el accidente de aeronave en Sudán no dejó sobrevivientes; las 14 personas a bordo fallecieron en el lugar.

Entre las víctimas se encontraban ciudadanos locales y al menos dos extranjeros; sin embargo, no se han dado a conocer más detalles sobre las identidades.

Operativo tras el accidente de aeronave

Tras el accidente en Sudán, equipos de emergencia se desplazaron al punto del impacto, ubicado a varios kilómetros de la capital; el objetivo fue asegurar la zona, recuperar los cuerpos y recabar evidencia.

El acceso al área complicó las labores iniciales debido a las condiciones del terreno y la visibilidad.

Investigación en curso tras accidente en Sudán

La autoridad de aviación inició una investigación para determinar las causas del accidente; hasta el momento, la principal línea apunta a factores climáticos. Especialistas analizarán registros de vuelo, condiciones meteorológicas y estado de la aeronave para esclarecer el incidente.