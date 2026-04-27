Aún no revelan quienes irán a segunda vuelta en elecciones de Perú; candidato presidencial denunciará

A dos semanas de las elecciones presidenciales en Perú, aún no se sabe quiénes irán a la segunda vuelta entre los candidatos con mayor número de votos. Ante ello, Roberto Sánchez, postulado por el partido Juntos por el Perú, anunció que interpondrá una denuncia por las irregularidades.

Cabe recordar que el día de las elecciones algunas casillas no abrieron el 12 de abril de 2026, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que la jornada electoral se extendería un día más, el lunes 13 de abril. No obstante, aún no revelan quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, programada para el 7 de junio de 2026.

El rol de la ONPE y la renuncia de Piero Corvetto en el proceso electoral

Su partido denunciará a la Junta Nacional de Justicia por aceptar la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en pleno proceso electoral.

“En primer lugar, las negligencias en la organización, las fallas que ha habido tienen que investigarse y tiene que haber sanción. Dice la ley respecto a la renuncia del señor Piero Corvetto, de la actuación de la Junta Nacional de Justicia es bien claro en esa prerrogativa”, precisó el candidato.

Respuesta de Sánchez ante las acusaciones de Rafael López Aliaga

El candidato izquierdista rechazó las acusaciones del candidato Rafael López Aliaga, quien denuncia mesas de sufragio "fantasmas" creadas para beneficiar al partido Juntos por el Perú con 270 mil votos. "A mí me gustan mucho todas las canciones de Roberto Carlos, me gusta desde niño, pero 'Amigos del aire' es imposible en todo caso que se demuestre", respondió con ironía.

¿Cuándo anunciará el JNE quiénes pasan a la segunda vuelta?

El Jurado Nacional de Elecciones anunciará a los ganadores de la primera vuelta el 15 de mayo de 2026. Sánchez se dice convencido de pasar a la segunda vuelta.

"Estamos plenamente convencidos, tranquilos, de que estamos ya en segunda vuelta. Agradecimiento por ese respaldo a todo el pueblo que nos ha apoyado a lo largo y ancho del país", declaró el candidato de Juntos por el Perú.

