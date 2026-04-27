¿Cómo eligen el nombre de los huracanes? El secreto detrás de la rotación y retiro de la OMM

Cada año, varias personas esperan la llegada de la temporada de huracanes. En el pasado, estos fenómenos meteorológicos eran identificados con coordenadas, lo que contribuía a la confusión. No obstante, desde la década de 1950, estos son etiquetados con el nombre de personas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) gestiona cada nombre propio de los huracanes para facilitar la comunicación pública y evitar confusiones durante las alertas meteorológicas. Asignar un nombre humano a un ciclón tropical no responde al azar, sino a un procedimiento estricto y meticulosamente organizado a nivel internacional.

El sistema de la OMM: cómo cambia la lista de nombres cada temporada y por qué ya no se repiten

El comité internacional de la OMM establece seis listas rotativas para el Atlántico y otras listas específicas para el Pacífico. Esto significa que los expertos reciclan el catálogo de este año dentro de exactamente seis años.

Por ejemplo, los meteorólogos utilizarán la lista oficial del año 2024 nuevamente durante la temporada de 2030. Cada catálogo alterna nombres masculinos y femeninos en estricto orden alfabético, saltando letras poco comunes como la Q, U, X, Y y Z en la región atlántica.

¿Cuántas categorías tiene un huracán según la escala Saffir-Simpson?

Por qué la OMM retira los nombres de algunos huracanes

Sin embargo, la organización elimina ciertos títulos para siempre. El comité retira un nombre de la rotación cuando un huracán causa daños catastróficos o una pérdida masiva de vidas humanas.

Esto es debido a que mantener el nombre de una tragedia reciente resultaría insensible para las comunidades afectadas y generaría pánico innecesario en el futuro, motivo principal por el que esos nombres ya no se repiten jamás.

Lista de huracanes famosos cuyos nombres no se volverán a usar

La historia meteorológica acumula decenas de nombres que jamás volverán a los mapas del clima. Según los registros oficiales, tormentas infames y destructivas como “Katrina” en 2005, “Harvey” en 2017 o el reciente “Otis” en 2023 forman parte de esta lista de retiro definitivo.

Ventajas de usar nombres propios en la prevención de desastres naturales

Antes de implementar este sistema moderno, los científicos identificaban las tormentas usando coordenadas exactas de latitud y longitud. Este método técnico generaba demasiados errores cuando las estaciones de radio y televisión transmitían las alertas de emergencia a la población.

La Organización Meteorológica Mundial explica este beneficio de forma clara: “El uso de nombres propios cortos y distintivos en las comunicaciones escritas y habladas es más rápido y está menos sujeto a errores”.

El uso de nombres reduce la confusión cuando dos o más tormentas tropicales suceden al mismo tiempo, ya que un huracán puede moverse en el Golfo de México, pero otro huracán puede avanzar rápidamente en la costa del Atlántico.

En el pasado, rumores y confusiones surgían cuando los avisos climáticos de las estaciones de radio eran confundidos por alertas de una tormenta ubicada a kilómetros de distancia entre las tormentas, destaca la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).