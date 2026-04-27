Dos globos aerostáticos caen en Brasil; estas son las penas de prisión que enfrentarían los responsables

En destinos como Teotihuacán, han caído varios globos aerostáticos que vuelan por la zona. Sin embargo, en Brasil, el desplome de estos aparatos fue de dos en un día y las cifras van en aumento, a pesar de que dicha actividad es ilegal.

Accidente en la playa de Copacabana: un globo cae cerca de los bañistas

Un globo aerostático cayó en la playa de Copacabana en Río de Janeiro en la mañana del sábado 25 de abril de 2026, muy cerca de los bañistas. El globo ya se estaba incendiando antes de precipitarse a tierra a alta velocidad. Incluso un nadador estaba muy cerca de donde cayó, aseguró Nildo Macário da Silva Filho, vendedor local.

Balão cai na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (25). Baloeiros foram flagrados correndo pela areia para recolher o material.



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La Policía Militar recogió la estructura del globo y la llevó a la comisaría. A pesar de que la playa estaba llena de gente, nadie resultó herido.

Cerca de la misma hora, otro globo aerostático cayó en un condominio de Barra da Tijuca. Los “baloeiros” (lanzadores de globos) trataron de recuperarlo, pero la policía se los impidió.

No obstante, el domingo 19 de abril, un grupo de unas 50 personas rompió tejas de un salón de fiestas para rescatar un globo atascado.

En 2025, el programa "Linha Verde" de la policía registró el récord de 212 denuncias por lanzamientos de globos en el estado de Río de Janeiro, lo que representa un aumento del 10% respecto a las 192 del año anterior.

¿Por qué es ilegal lanzar globos en Brasil?

Lanzar globos en Brasil constituye un delito ambiental grave, ya que generan riesgos para la vida de las personas, daños en viviendas, vegetación y aviación.

Las penas alcanzan hasta los 3 años de prisión, con multas mínimas de 10 mil reales, aproximadamente 34 mil 849 pesos mexicanos, para quienes venden, sueltan o transportan estos artefactos.

El peligro de los globos aerostáticos y su impacto en la aviación

En los primeros cuatro meses de 2026, las autoridades realizaron 24 cateos y sólo esta semana incautaron 11 globos en una fábrica clandestina, de los cuales algunos medían 16 metros de largo, aunque no hubo detenidos.

“Los globos son responsables de muchos incendios. Además, representan un gran peligro para la aviación; el riesgo de colisión o de succión por las turbinas de las aeronaves es real”, aseguró Fábio Contreiras, vocero de los bomberos.

