Choque de trenes en el metro de Indonesia deja 4 muertos y 38 heridos tras brutal colisión en Bekasi

Un choque de trenes en el metro de Indonesia dejó al menos cuatro personas fallecidas y decenas de heridos en la ciudad de Bekasi, zona cercana a Yakarta; el accidente ocurrió cuando dos unidades de pasajeros colisionaron dentro de la red ferroviaria, lo que activó un operativo de emergencia con evacuaciones y traslado de lesionados.

El percance ferroviario se registró en una estación donde coincidieron un tren local y otro de mayor recorrido; tras el impacto, varios vagones quedaron dañados y pasajeros atrapados, lo que obligó a una intervención inmediata de equipos de rescate.

¿Cómo ocurrió el choque de trenes en Indonesia?

De acuerdo con los primeros reportes, el choque de trenes en Indonesia ocurrió cuando ambas unidades se encontraron en la misma vía en la zona de Bekasi; la colisión provocó daños estructurales en los vagones y dejó a varios pasajeros sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Tras el impacto, personal de emergencia llegó al lugar para iniciar las labores de evacuación; algunos pasajeros fueron rescatados directamente desde el interior de los vagones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN PLENA GUERRA Y DENTRO DE UNA BOLSA: DRON RESCATA A GATO Y PERRO TRAS VOLAR 12 KM EN UCRANIA

Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur: KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL dari Belakang



BEKASI – Insiden kecelakaan kereta api yang cukup parah dilaporkan terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026. Sebuah rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line… pic.twitter.com/BtHMwKTAA9 — Merapi Uncover (@merapi_uncover) April 27, 2026

Rescate entre estructuras vagones dañados en Indonesia

El accidente en el metro de Indonesia obligó a los rescatistas a utilizar herramientas para cortar partes metálicas y liberar a las personas atrapadas; el trabajo se concentró en retirar a los pasajeros con vida y trasladarlos a zonas seguras.

Testigos reportaron la presencia de ambulancias y equipos especializados en la zona; el operativo se mantuvo activo mientras se aseguraba el área afectada.

BREAKING: A KRL commuter train has been struck by a Jawa train at Bekasi Timur Station, Bekasi, Indonesia.



Multiple casualties have been reported, leaving one KRL trainset completely destroyed. pic.twitter.com/1GbeLFuEyX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 27, 2026

Víctimas y heridos tras el choque de trenes en Indonesia

El saldo preliminar del choque de trenes en el metro de Indonesia es de al menos cuatro personas fallecidas y 38 lesionados; autoridades no descartan que la cifra pueda modificarse conforme avanzan las revisiones.

Se informó que los pasajeros del tren de mayor recorrido lograron salir a salvo; sin embargo, no se ha precisado cuántas personas viajaban en la otra unidad involucrada.

Investigación en curso tras choque de trenes

Las autoridades iniciaron las indagatorias para determinar las causas del choque de trenes en el metro de Indonesia; hasta ahora no se ha confirmado si el incidente fue resultado de una falla técnica, error operativo o condiciones en la vía.

El caso continúa bajo análisis mientras se revisan los sistemas de control y operación dentro de la red ferroviaria.