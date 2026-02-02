Emergencia en el centro de la CDMX: conductor presuntamente ebrio provoca accidente en la Alameda Central

Un aparatoso accidente movilizó de última hora a los cuerpos de emergencia en el centro de la Ciudad de México (CDMX), luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad perdiera el control de una camioneta y se estrellara contra un árbol en la Alameda Central, durante la madrugada de HOY 2 de febrero, Mientras Usted Dormía.

El choque ocurrió en pleno centro de la CDMX, una de las zonas con mayor tránsito peatonal incluso durante la madrugada.

Provoca accidente en la Alameda del centro de la CDMX al manejar a exceso de velocidad

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente en la Alameda del centro de la CDMX habría sido provocado por el exceso de velocidad.

La unidad terminó sobre la banqueta, lo que generó riesgo para peatones que transitaban por la Alameda y para automovilistas que circulaban por el centro de la CDMX en ese momento.

Autoridades informaron que el conductor, un hombre de alrededor de 40 años, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que habría sido un factor determinante en el choque registrado en la Alameda del centro de la CDMX; tras el impacto, testigos solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de seguridad y tránsito acudieron a la Alameda Central, donde aseguraron el perímetro para permitir el retiro de la camioneta involucrada en el accidente. Personal de auxilio realizó maniobras para evitar nuevos riesgos mientras se restablecía la circulación en el centro de la CDMX.

El conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades; no se reportaron peatones lesionados tras el accidente en la Alameda, aunque los daños materiales fueron visibles.

Fuga de gas alerta a vecinos y desata movilización de emergencia

Mientras el centro de la CDMX registraba el accidente en la Alameda, cuerpos de emergencia se movilizaron en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, por una fuga de gas dentro de un departamento; vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor.

Bomberos y paramédicos acudieron al sitio y evacuaron de manera preventiva a varias familias; la fuga fue controlada tras varios minutos de trabajo y se descartaron personas intoxicadas, por lo que los habitantes pudieron regresar a sus viviendas.

Joven muere y adulta mayor resulta intoxicada en Santa María la Ribera

En otro punto de la CDMX, un joven de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida dentro de un departamento en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. En el mismo sitio, una mujer de la tercera edad fue atendida por intoxicación con una sustancia aún no identificada.

La situación se descubrió cuando un familiar acudió al domicilio tras no lograr comunicarse por teléfono. Paramédicos del ERUM confirmaron el fallecimiento del joven y trasladaron a la mujer a un hospital para su valoración médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de este hecho, registrado mientras la ciudad dormía.