¿México mágico? Así fue la pelea vial que terminó con un hombre colgando de una puerta en Periférico, CDMX | VIDEO

Hay cosas que solo pasan en la CDMX, especialmente cuando el estrés del tráfico se sale de control. Lo que comenzó como un altercado común entre dos conductores que se iban "aventando el carro" en los carriles de Periférico Sur , terminó en un video viral que muestra el peligro de perder los estribos.

El incidente ocurrió a pocos metros de la zona de Pericoapa, dejando daños materiales y una caída.

😱💥 ‼️COSAS QUE SOLO PASAN EN LA #CDMX Y LA NARRACIÓN ES OTRA ONDA‼️ 😡❌



Un conductor grabó el momento en que dos automovilistas se iban “picudeando” en calles de la #CDMX, donde protagonizaron un choque, doblaron la puerta y hasta uno se fue colgando en la puerta de un… pic.twitter.com/R2jtkp1tNE — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 1, 2026

Video de pelea vial en Periférico Sur

Gracias a la cámara de otro automovilista que presenciaba los hechos, quedó registrado cómo dos vehículos particulares comenzaron a cerrarse el paso de forma agresiva. La tensión escaló rápidamente hasta que los autos se rozaron ligeramente.

En lugar de orillarse para llamar a sus seguros o quedarse cada quien con su rasguño, los conductores decidieron continuar la disputa en movimiento, poniendo en riesgo a transeúntes que circulaban por la vía rápida en ese momento.

¿Qué pasó durante la pelea en Periférico Sur?

Durante la persecución, uno de los automovilistas quiso seguir su camino, cuando el otro transeúnte se cerró para evitar que pasara y se bajó del automóvil. Al percatarse de esto, el conductor al que le cerraron el paso, avanzó para evitar la confrontación y dañó la puerta del otro automóvil.

Con la unidad dañada y la adrenalina al máximo, el transeúnte decidió correr, persiguiendo al auto con el que venía discutiendo.

Hombre se cuelga de la puerta de un auto en Periférico

Lo más impactante de la grabación es el momento en que el sujeto se lanza contra el auto de su rival y se queda colgado de la puerta mientras este acelera para escapar.

El vehículo avanzó muy pocos metros con el hombre aferrado a la carrocería, en una maniobra que desafió toda lógica de seguridad.

La caída y el riesgo de ser atropellado

La escena terminó de forma abrupta cuando el conductor que iba colgado cayó sobre el pavimento de una lateral de Periférico . El hombre rodó mientras el otro vehículo se daba a la fuga a toda velocidad.

Por suerte, no había ningún automóvil circulando durante el altercado, sino la historia sería completamente distinta.

¿Qué hacer durante una discusión vial para evitar accidentes?

Para que no te conviertas en el protagonista del próximo video de "cosas que solo pasan en la CDMX", sigue estas recomendaciones:

