Viaje de fe termina en accidente en carretera de Padilla, Tamaulipas; hay al menos 15 lesionados

Salieron de madrugada con un mismo destino: llegar al santuario de la Virgen del Chorrito, uno de los puntos de devoción más conocidos de Tamaulipas. Pero el trayecto se rompió en plena carretera, cuando el autobús en el que viajaban sufrió un accidente a la altura del municipio de Padilla.

El accidente ocurrió este sábado 14 de marzo de 2026. Los primeros reportes, señalan que varias mujeres resultaron lesionadas tras la volcadura de la unidad que transportaba a peregrinos procedentes de Reynosa.

La escena movilizó a elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, personal de emergencia y cuerpos de auxilio, que atendieron a las personas heridas mientras avanzaban las labores para esclarecer qué provocó que el camión terminara fuera de la cinta asfáltica.

Esto fue lo que pasó en la carretera de Padilla

Los hechos fueron detectados por elementos de seguridad que realizaban recorridos de vigilancia en el carril de norte a sur, cuando observaron un camión blanco volcado fuera del camino a la altura del kilómetro 69 de la Carretera Federal 101, a la altura de Padilla.

En la versión inicial del conductor, un tráiler que circulaba a exceso de velocidad lo habría hecho perder el control. Sin embargo, hasta ahora no hay una conclusión oficial pública sobre la causa definitiva del accidente.

⚠️ Autobús con peregrinos vuelca en #Tamaulipas



La unidad que salió de Reynosa rumbo a la Virgen del Chorrito volcó en la carretera Matamoros–Victoria, a la altura de Padilla.



Varias personas resultaron lesionadas. pic.twitter.com/vt5afGz7ag — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 14, 2026

Peregrinos de Reynosa viajaban al santuario de la Virgen del Chorrito

El grupo había salido de Reynosa y se dirigía al santuario de la Virgen del Chorrito, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, un punto que desde hace años concentra peregrinaciones y procesiones de fieles de la región y de otros estados.

El propio gobierno de Tamaulipas ha descrito a este santuario como uno de los referentes religiosos del noreste, con una nueva imagen monumental de la Virgen de la Misericordia, plazoleta y espacios pensados para fortalecer la afluencia de visitantes.

Ese contexto ayuda a entender por qué cada fin de semana y en fechas especiales decenas de personas emprenden el camino hacia ese santuario. Lo que comenzó como una peregrinación más terminó, esta vez, en una jornada de emergencia sobre la carretera.

¿Qué se sabe de los heridos tras la volcadura?

Las 15 mujeres lesionadas recibieron los primeros auxilios por parte de elementos de la Guardia Estatal, capacitados en atención prehospitalaria, mientras llegaban otros servicios médicos.

También se reportó una movilización de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, unidades de Protección Civil, bomberos y grupos voluntarios de auxilio. Varias víctimas fueron trasladadas a un hospital; sin embargo no se precisó la cifra.