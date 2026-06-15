Amenazó con divulgar fotos íntimas: Detienen en Oaxaca a sujeto por extorsión

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención en flagrancia de un hombre identificado como J.I.B.B., por su probable implicación en un caso de extorsión contra una mujer en la región Mixteca. El hecho ocurrió el 30 de abril de 2026 y la intervención policial respondió a una denuncia directa de la víctima.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que la víctima llamó a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para denunciar que un hombre la había amenazado con publicar fotografías íntimas en redes sociales si no le entregaba 10 mil pesos.

¿Cómo ocurrió la detención en Huajuapan de León?

Tras ello, agentes de la AEI realizaron un operativo en la colonia El Mirador, en el municipio de Huajuapan de León.

Durante las acciones tácticas, los investigadores observaron el intercambio: la mujer entregó efectivo al presunto extorsionador y, al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir. Los agentes lo alcanzaron y lo detuvieron en el lugar.

FGEO detiene en flagrancia a probable responsable de extorsión y violación a la intimidad sexual en la Mixteca



Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), realizó la detención en flagrancia de una persona del sexo masculino… pic.twitter.com/M0qGa4pw6u — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 15, 2026

Detalles de la investigación por extorsión en la región Mixteca

En posesión del detenido aseguraron la cantidad de dinero que la víctima había entregado y dos teléfonos celulares. Todos estos artículos quedaron como indicios integrados en la carpeta de investigación.

La investigación especifica que la víctima reconoció el dinero asegurado, ya que había registrado previamente los números de serie de los billetes entregados al probable responsable. Los objetos retenidos y las declaraciones forman parte del expediente que ahora concentra el Ministerio Público.

Situación jurídica del detenido ante la Fiscalía General de Oaxaca

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público competente, que se encargará de definir su situación jurídica conforme a la ley. La Fiscalía informó que continuarán con las investigaciones de este caso.