Cayeron a un barranco en cuatrimoto y duraron 23 horas atrapados: Recuperan cuerpos de dos jóvenes en Montemorelos, Nuevo León

Este fin de semana, autoridades realizaron operativos de búsqueda en la zona rural de Montemorelos, Nuevo León, esto luego de que dos jóvenes sufrieran un accidente y cayeran a un barranco. Los cuerpos de ambos fueron encontrados 23 horas después del suceso que derivó en su muerte.

Los jóvenes se habrían trasladado en una cuatrimoto y caído por accidente.

🚨 ¡TRAGEDIA EN LA SIERRA DE MONTEMORELOS! 🏔️🛻💥

🚁 REscatistas de Protección Civil de Nuevo León recuperaron los cuerpos de dos personas que viajaban en una cuatrimoto y cayeron a un barranco de 100 metros en Montemorelos.

🙏 Descanse en paZ#Montemorelos #NuevoLeón pic.twitter.com/zMVPy8Y8Mp — Identidad Nuevo León (@IdentidadNL) June 14, 2026

Maniobras de rescate se extienden por casi un día completo

Equipos de emergencia de Protección Civil del estado trabajaron continuamente durante 23 horas en la sierra del municipio de Nuevo León.

El reporte del incidente ingresó un día antes por la tarde, pero por las características del terreno y la vegetación, el avance de los mismos se complicó, obligando a los brigadistas a extender el tiempo de rescate durante toda la madrugada.

Utilizan drones y sobrevuelos para ubicar el barranco

Por la poca visibilidad y la falta de caminos accesibles, las autoridades desplegaron rones con cámaras térmicas para rastrear los puntos de calor en la zona. Después de localizar las coordenadas exactas de la caída, las corporaciones de auxilio tuvieron que utilizar un helicóptero oficial para sobrevolar el área, confirmando la profundidad del barranco calculada en seis metros.

Rescatistas descienden con cuerdas desde el helicóptero

Una vez que se aseguró la posición del vehículo accidentado, cuatro elementos especializados en alta montaña se adentraron en el fondo del barranco mediante técnicas de descenso vertical desde el helicóptero.

Los rescatistas tuvieron que abrirse paso para poder acercarse a la cuatrimoto destrozada, confirmando minutos después que los dos tripulantes del vehículo ya no contaban con signos vitales.

Identifican a las víctimas originarias de Tamaulipas

Las autoridades que fueron notificadas del deceso identificaron al conductor del vehículo como César Aguirre, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El hombre viajaba acompañado por una mujer de aproximadamente 25 años de edad, quien según los primeros indicios también residía en el estado vecino de Tamaulipas, aunque su identidad legal sigue bajo investigación.

⚠️ Habitantes de Montemorelos alertaron sobre la proliferación de la mosca relacionada con el gusano barrenador y piden apoyo para combatir la plaga en la región. https://t.co/cNJpPRuNS2 pic.twitter.com/ViHHW0UNeJ — INFO7MTY (@info7mty) June 9, 2026

Trasladan los cuerpos con sistemas de cuerdas hacia el camino

Para lograr la extracción de los fallecidos del barranco, los brigadistas instalaron un sistema de poleas y cuerdas anclado a los árboles más firmes de la superficie.

Uno a uno, los cuerpos fueron subidos de forma segura hasta los cuerpos de emergencia, donde ya permanecían estacionadas las unidades médicas de apoyo de Montemorelos y los vehículos del Servicio Médico Forense.