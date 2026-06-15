Layda Sansores pide a mujeres “no irse con el novio” para no inflar cifras de desapariciones

Una nueva polémica envuelve a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. Durante una reciente declaración en conferencia de prensa, la mandataria estatal lanzó un inusual llamado a las mujeres de la entidad, pidiéndoles que "no se vayan con los novios". La razón detrás de esta declaración, según las propias palabras de la funcionaria, no responde a una preocupación de seguridad pública o de género, sino al temor de que el aumento en las carpetas de investigación por desaparición sea utilizado como un arma de golpeteo político en contra de su administración.

"Ahora vamos a tener 128, ya no se vayan con los novios... Madre santa, le vamos a dar carnita a estos señores", expresó Sansores de manera informal. La gobernadora admitió abiertamente que su principal inquietud radica en las próximas elecciones de 2027 y el impacto que las estadísticas criminales puedan tener en la percepción ciudadana: "Lo que preocupa es que vienen las campañas, entonces van a salir los medios a decir: 'han aumentado los secuestros, las personas desaparecidas en Campeche'".

Nueva polémica para Layda Sansores...



La gobernadora de Campeche sugirió a las mujeres "no irse con el novio" para evitar el aumento de reportes de desaparición, comentarios que desataron críticas por minimizar una problemática grave y cuestionar la obligación de las fiscalías… pic.twitter.com/ymiIHsGa1n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

La reforma legal que incomoda al gobierno de Campeche

El trasfondo de la preocupación de la mandataria estatal no es casualidad, sino el resultado del cumplimiento de los nuevos marcos jurídicos federales. Con la reforma aprobada en 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, todas las fiscalías del país quedaron estrictamente obligadas a registrar de manera inmediata cada una de las denuncias recibidas bajo la presunción del delito, eliminando los periodos de espera burocráticos que antes invisibilizaban los casos en las primeras horas.

Esta modificación legal busca acelerar la búsqueda de personas de forma inmediata, pero en términos estadísticos se traduce en un incremento directo y transparente en el número de carpetas de investigación abiertas. Para el gobierno de Campeche, la visibilidad de estas cifras reales ha sido interpretada como un riesgo de carácter electoral, subordinando una problemática sensible a la estrategia de comunicación política y cuidado de imagen institucional.

Críticas por la minimización de la crisis de desaparecidos

Las declaraciones de Layda Sansores han comenzado a generar duras críticas entre colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos, quienes señalan que reducir el fenómeno de las desapariciones a "huidas con la pareja" revictimiza a las familias y minimiza la crisis de seguridad. Atribuir el alza estadística a conductas personales de las jóvenes, en lugar de asumir la responsabilidad de los protocolos de búsqueda, refleja una desconexión con la realidad que enfrentan las víctimas en el estado.