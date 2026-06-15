¿Qué estado suspendió clases el jueves 18 de junio por el Mundial 2026?

Un anuncio histórico ha sorprendido a la comunidad estudiantil y a los padres de familia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Las autoridades estatales confirmaron de manera oficial que el próximo jueves 18 de junio se decretará la suspensión de clases, permitiendo que miles de alumnos y docentes puedan ser parte de la máxima fiesta del fútbol.

La medida responde a un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia del torneo, la Selección Mexicana de Fútbol disputará un partido mundialista en territorio jalisciense durante la fase de grupos. El encuentro se llevará a cabo el jueves por la noche en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), donde el conjunto tricolor se medirá ante su similar de Corea del Sur, desatando una auténtica fiebre mundialista en la región.

El gobernador del estado, Pablo Lemus, fue el encargado de dar a conocer la noticia:

"Me da mucho gusto saludarles, como ustedes saben el próximo jueves 18 de junio, por primera vez en la historia, la Selección Mexicana de fútbol jugará un partido en Guadalajara durante un viaje. Esto será frente a Corea en el Estadio Guadalajara el jueves por la noche. Por lo tanto, he decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el estado de Jalisco (...). Por lo tanto, las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras, y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y por supuesto, apoyando a la selección mexicana de fútbol", dijo Pablo Lemus a través de un video en su cuenta de X.

He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista. pic.twitter.com/W3EQ25Mnqd — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 15, 2026

¿Quiénes sí tendrán que trabajar el jueves 18 de junio en Jalisco?

A pesar del entusiasmo generado por el día libre en el sector educativo, el mandatario estatal aclaró que la suspensión de actividades no aplicará para toda la población. El aparato gubernamental y los servicios públicos continuarán operando de manera habitual, por lo que el asueto está dirigido exclusivamente al entorno escolar.